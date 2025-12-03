¡El trofeo más codiciado para armar! LEGO anuncia un gigantesco set de la Copa del Mundo

Suscríbete a nuestros canales

LEGO Group ha anunciado un lanzamiento que promete emocionar a coleccionistas y aficionados al fútbol por igual. La compañía danesa pondrá a la venta un set conmemorativo de la Copa del Mundo, una réplica a escala que rinde homenaje al trofeo más codiciado del deporte.

El set, catalogado como uno de los más ambiciosos centrados en el fútbol, contará con más de 2,800 piezas, lo que asegura un alto nivel de detalle y una experiencia de construcción desafiante.

Detalles de venta y precio

Este monumental set de la Copa del Mundo de LEGO estará disponible para la venta a partir del próximo 1 de marzo.

El precio de lanzamiento será de $199 dólares (aproximadamente, un precio que puede variar ligeramente según la conversión de moneda y los impuestos locales). Dado el número de piezas y el tema icónico, se espera que sea un artículo muy demandado en todo el mundo.

Este lanzamiento coincide con la creciente popularidad de los sets de LEGO dirigidos a un público adulto y coleccionista, quienes valoran las réplicas fieles y complejas de íconos culturales y deportivos. La preventa comenzará en línea en la fecha de lanzamiento, con disponibilidad posterior en tiendas físicas.