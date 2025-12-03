La confesión del experto: "Esta yegua debe ser número puesto en el 5y6 de La Rinconada"

Suscríbete a nuestros canales

Los últimos meses de campaña han sido realmente importantes para el entrenador Ismael Martínez, al punto de ubicarlo, hasta el momento, en la quinta casilla del tercer meeting con un total de nueve triunfos.

Ismael Martínez: La Rinconada Cuatro Presentados Meridiano Web

Para este nuevo domingo de carreras, el entrenador debe afrontar cuatro retos. En la mañana de ajustes de este miércoles 3 de diciembre, Martínez conversó con nosotros y detalló el chance de cada uno de sus presentados. Cabe destacar que dos de sus ejemplares participarán en las carreras no válidas y dos lo harán en las válidas para el 5y6.

“Gracias nuevamente por la oportunidad y esperamos que nuestra información sea del agrado de ustedes y allá en mayor número de suerte”

Abre el telón en la misma primera carrera con el ejemplar Esplendor, en recorrido de 1.300 metros.

- Este caballo, pese a subir de agrupación, se comportó bastante bien, logrando llegar cuarto a pesar de tener una mala partida. Mantiene excelentes condiciones para este domingo y luce muy bien en la pista.

Luego en la segunda carrera la potra Roma va a su segunda presentación de la mano del mismo Yoelbis González.

- Sí, su debut no fue del todo malo, a pesar de que recibió un golpe en la partida que la hizo perder terreno. Pudo luego venir con fuerzas y llegar a catorce cuerpos. Para esta ocasión anda bastante bien y está mejor preparada para este compromiso. Aconsejo que no la olviden.

Para el 5y6 nacional, luego de 189 días sin correr estrena su cuadra la yegua Alana.

-Sí, esta yegua reaparece en manos mías por primera vez. Ella viene con bastantes aprontes llamativos y por la forma en que anda ella debe ser número puesto en esta tercera válida.

Cierra sus presentados con el ejemplar Time Report, en la quinta válida.

- Este caballo, a pesar de subir de agrupación, hizo un excelente trabajo, finalizando a solo siete cuerpos del ganador. Mantiene su condición física y el lote es parejo. Mi consejo es firme: no lo dejen fuera de sus combinaciones.