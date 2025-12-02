La Rinconada: Anuncian el primer retiro de la reunión 47 del próximo domingo

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 07 de diciembre, a partir de la 1:00 de la tarde, se disputará la cuadragésima séptima reunión de la temporada con la programación de 12 carreras sin carreras clásicas en el hipódromo La Rinconada.

El INH informó en horas de la tarde de este martes 02 de diciembre, a través de sus redes sociales, se conoció la información de un ejemplar que estaba inscrito para la tercera carrera del ciclo no válido.

Datos hípicos: La Rinconada Retiro Caballo

Se trata del castaño de seis años The Big Louis (número 1) pues era uno de los participantes para el lote de caballos nacionales e importados de 5 y más años, ganadores de 2 carreras, en distancia de 1.400 metros y por un premio a repartir de $22.100.

El ejemplar se disponía a realizar una nueva presentación de la mano del jinete profesional May Romero Quintero y hasta el momento acumula campaña de 33 actuaciones para dos triunfos, contaba con la preparación del entrenador Henry Trujillo.

El nacido y criado en el Haras Bello Monte, venia de correr en la arena de Coche el pasado 30 de noviembre, la cual, quedó en la séptima casilla a 18 cuerpos del ganador Juan Valdez (Usa).

Motivo del retiro de The Big Louis

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro del presentado por Trujillo es por Claudicación Miembro Anterior Derecho.

Según Fuentes Digitales

La claudicación del miembro anterior derecho en caballos es una anomalía en la marcha causada por dolor o un problema mecánico, que puede ser evidente al caminar o trotar. Puede deberse a lesiones en huesos, músculos, tendones o articulaciones, traumatismos, problemas de desarrollo o incluso cojeras secundarias en la extremidad opuesta