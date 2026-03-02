Expulsan a Franco Mastantuono por primera vez con el Real Madrid por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una importante clasificación a octavos de final de la UEFA Champions League, el Real Madrid volvió a tener un resbalón que le puede costar LaLiga y uno de los futbolistas más criticados, tras el reciente resultado de los dirigidos por Álvaro Arbeloa fue el argentino Franco Mastantuono, quien fue expulsado del encuentro.

Los "Merengues" no pudieron anotar y cayeron por la mínima 1-0 contra el Getafe en el Santiago Bernabéu a pesar de haber tenido el 78% de posesión a favor y quedaron a cuatro puntos del líder, Barcelona, ambos con 26 fechas disputadas.

Por esta razón expulsaron a Mastantuono:

El extremo argentino ingresó al minuto 70 por Arda Güler y cuando transcurría el tiempo agregado insulto al principal de tal forma, que el colegiado consideró que merecía una cartulina roja de forma directa, expulsándolo exactamente al minuto 95 del encuentro.

Esta significó la prima tarjeta roja en la joven carrera del zurdo Mastantuono, quien salió abucheado y posteriormente fue criticado por los simpatizantes del Madrid.

El Real Madrid se medirá a Celta con un sinfín de bajas:

El próximo compromiso de los blancos, será este viernes, cuando visiten al Celta de Vigo y a todas las bajas por lesiones, se le deben sumar tres motivado a tarjetas.

Estos son: Franco Mastantuono (roja directa), Álvaro Carreras y Dean Huijsen por acumulación de amarillas; dos sensibles ausencias en la zona más blanda del Madrid, la defensa.