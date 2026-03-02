Cristiano Ronaldo se somete a estudios médicos por lesión

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol de Arabia Saudita se encuentra en estado de vilo tras confirmarse que Cristiano Ronaldo, la principal figura del Al-Nassr, deberá someterse a exámenes médicos exhaustivos. La noticia surge luego de que el delantero portugués manifestara un dolor persistente en la zona de los isquiotibiales durante el último compromiso de su equipo frente al Al-Feiha.

La situación se tornó evidente en el tramo final del encuentro, cuando el atacante de 41 años mostró signos visibles de molestia física. Aunque el jugador intentó completar el partido, la intensidad del dolor obligó al cuerpo técnico y al departamento médico a activar los protocolos de evaluación para determinar el alcance exacto de la dolencia.

Incertidumbre sobre el estado físico de CR7

El cuerpo médico del Al-Nassr ha optado por la cautela. El diagnóstico preliminar apunta a una afección en los isquiotibiales de la pierna derecha, una zona crítica para un futbolista de sus características explosivas. Los estudios por imagen, que se realizarán en las próximas horas, determinarán si se trata de una fatiga muscular, una contractura o una rotura de fibras.

Este tipo de lesiones en el tejido blando suelen tener tiempos de recuperación variables. Si los resultados arrojan una simple sobrecarga, el periodo de baja podría limitarse a unos pocos días de fisioterapia. Sin embargo, en caso de confirmarse un desgarro, el astro luso podría quedar fuera de las canchas por varias semanas, afectando directamente las aspiraciones de su club en la liga local y en las competiciones continentales.

Se espera que el club emita un parte médico detallado una vez que se obtengan los resultados de la resonancia magnética. Hasta entonces, el jugador permanecerá bajo observación y realizará trabajos de recuperación diferenciados. La prioridad absoluta de la institución es evitar una recaída que pueda comprometer el resto de la temporada.