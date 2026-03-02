Netflix estaría en planes de “sacarle el jugo” al escándalo del expríncipe Andrés

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo capítulo de la familia real británica podría llegar muy pronto a Netflix, según fuentes del streaming aseguran que la plataforma estaría preparando una serie limitada inspirada en los recientes acontecimientos que rodean al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor.

Este posible proyecto tomaría el nombre y la marca de “The Crown”, la aclamada producción que retrató varios momentos críticos de la monarquía británica y que se convirtió en uno de los mayores éxitos de streaming en la última década.

Netflix daría un nuevo enfoque a "The Crown"

De acuerdo con medios del entretenimiento, Netflix estaría en conversaciones avanzadas con Left Bank Pictures, la productora detrás de “The Crown”, para desarrollar una serie centrada en el escándalo que ha puesto al antiguo miembro de la realeza en el centro de atención global.

Este posible nuevo proyecto no sería una continuación clásica, sino una entrega limitada o especial televisivo inspirado en hechos recientes que han generado titulares internacionales.

La idea de revivir “The Crown” responde al interés que ha suscitado el arresto y la investigación judicial relacionada con el expríncipe, un tema que, según fuentes cercanas a las conversaciones, “es tan dramático, que muchos de los episodios más impactantes de la serie original”.

“The Crown” se estrenó en 2016 y, a lo largo de seis temporadas, exploró con detalle décadas de historia dentro de la familia real británica, desde los primeros años del reinado de Isabel II hasta los desafíos del siglo XXI.

El escándalo del exprícipe Andrés

Andrés Mountbatten-Windsor fue detenido hace poco bajo sospechas de mala conducta en un cargo público relacionadas con el envío de documentos a Jeffrey Epstein, un financiero fallecido cuya red de contactos y crímenes ha sacudido a diversas élites internacionales.

A raíz de estas acusaciones, el duque de York estuvo bajo custodia policial varias horas, donde se le tomaron datos biométricos antes de ser liberado, aunque las consecuencias legales podrían ser severas si es declarado culpable.

Este proceso ha tenido amplias repercusiones en la percepción pública de la monarquía británica y ha llevado incluso a medidas extraordinarias por parte de la Corona, como el retiro de títulos reales y privilegios del propio Andrés por parte del rey Carlos III.