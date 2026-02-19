El expríncipe Andrés fue puesto en libertad tras 11 horas detenido

Suscríbete a nuestros canales

Horas de tensión vivió el exduque de York Andrés Mountbatten-Windsor tras ser arrestado por la policía bajo investigación por su vínculo con el fallecido Jeffrey Epstein. Ahora, según Euronews fue puesto en libertad.

El hermano del rey Carlos III fue liberado luego de 11 horas detenido en un posible interrogatorio sobre el envío de documentos confidenciales del Gobierno británico a Epstein cuando ocupaba el cargo enviado comercial de Reino Unido.

Arresto del príncipe Andrés

Por la mañana de este jueves 19 de febrero, Andrés Mountbatten-Windsor fue interceptado por los funcionarios en la finca de Sandringham, coincidiendo con su cumpleaños 66.

Thames Valley Police emitió un comunicado tras el escándalo, declarando que todo formaba parte de un procedimiento legal, mientras procedían a registrar propiedades situadas en Berkshire y Norfolk.

El asistente jefe de Policía Oliver Wright explicó que ofrecerán más actualizaciones en el momento oportuno".

Andrés y su relación con Jeffrey Epstein

Con la liberación de los documentos desclasificados de Epstein, el nombre de Andrés aparece 1.800 veces. Imágenes que han salido a la luz revelan un vínculo cercano y visitas a la famosa isla del financiero condenado por abuso sexual en 2019.

Su implicación en el caso puso en el ojo del huracán a la realeza británica, por lo que el Rey ha mostrado su disposición en colaborar con la justicia. "La ley debe seguir su curso", dijo en un comunicado.