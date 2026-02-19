¿Sonará el "Toco Toco To" en Gulfstream Park? El tresañero Rawayana busca su primer triunfo

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este viernes 20 de febrero en Gulfstream Park promete emociones desde temprano. Con una cartelera de diez competencias que inicia a la 1:20 p.m. (Hora de Venezuela), el foco de atención se posa rápidamente sobre la segunda carrera de la tarde: un evento en 1,700 metros (1 1/16 millas) sobre el césped, donde el sabor venezolano se hará sentir.

El "recital" de Rawayana en Hallandale Beach

Aunque el hipódromo se ubica en Hallandale Beach y no propiamente en Miami, el ejemplar Rawayana —homónimo de la banda venezolana ganadora del Grammy— busca ofrecer su propio concierto victorioso. Entrenado por Gustavo Delgado Socorro (ganador del Kentucky Derby 2023), este tresañero es una de las cartas más interesantes para quienes buscan excelentes dividendos.

Análisis de la carrera donde participa Rawayana:

Superficie ideal: De sus cinco actuaciones, Rawayana ha corrido tres veces en grama, con destacado segundo lugar el pasado 26 de octubre.

De sus cinco actuaciones, Rawayana ha corrido tres veces en grama, con destacado segundo lugar el pasado 26 de octubre. Cambios tácticos: Para este compromiso, Delgado añade gríngolas (blinkers) , un ajuste que suele enfocar a los ejemplares en su accionar. Además, competirá por segunda vez bajo los efectos del Lasix.

Para este compromiso, Delgado añade , un ajuste que suele enfocar a los ejemplares en su accionar. Además, competirá por segunda vez bajo los efectos del Lasix. El hándicap: Mantendrá el peso de 122 libras, el mismo que cargó en su reciente salida del 29 de enero en un lote superior (Maiden Claiming $50,000).

Los rivales a vencer

La tarea no será sencilla. En la pizarra y con un momio de 6-1, Rawayana deberá enfrentar a enemigos de peso como Vacationer (9-5), del poderoso establo de Brad Cox, y a Fawcett, que debuta con Lasix bajo la tutela de Brendan Walsh (3-1)

Aun así, la mesa está servida para que el "Toco, toco to'" de Rawayana, hijo de Caracaro en French Politics, resuene en el círculo de ganadores de Gulfstream Park.