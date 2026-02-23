Regresa la leyenda: Romantic Warrior, el caballo más rico del mundo busca la segunda pata de la triplecorona de Hong Kong

Suscríbete a nuestros canales

El mejor caballo del mundo 2024 en pista de grama, y el más rico del planeta, Romantic Warrior, ahora con siete años, entrenado por Dany Shum, estará presente este domingo 1 de marzo en la segunda pata de la Triple Corona en el hipódromo de Sha Tim en Hong Kong.

Tras su victoria en la Stewards' Cup Gr1, el 25 de enero, la estrella japonesa Romantic Warrior, hijo de Acclamation (GB) busca el segundo peldaño de la trilogía en el Hong Kong Classic Gold Cup Gr1, ante su acérrimo rival Voyage Bubble y cinco rivales adicionales en los 2,000 metros que tiene reservada esta justa con una bolsa de HK$13 millones.

Sha Tim: Romantic Warrior por la historia en la triplecorona

Las conexiones del caballo de 7 años, cuatro veces ganador de la Copa Hong Kong G1, van por la triplecorona para todo ejemplar en el hipódromo de Sha Tim, Hong Kong. La pasada semana Romantic Warrior, el caballo más rico del mundo con una producción que rebasa los 34 millones de dólares americanos realizó una carrera simulada en la que estuvo presente Voyage Bubble, ganador de este, y el ejemplar My Wish que figura entre sus rivales.

La temporada pasada, Voyage Bubble, entrenado por Ricky Yiu, se alzó con el título y se convirtió en el segundo caballo en la historia de las carreras de Hong Kong, después de River Verdon en 1993/94, en lograr la hazaña de conseguir la triplecorona.

La nómina confirmada para la Hong Kong Classic Gold Cup Gr1, en 2,000 metros con una bolsa de $13 millones de dólares de Hong Kong; Beauty Joy, Ensued, My Wish, Romantic Warrior, Voyage Bubble y Winning Wing.