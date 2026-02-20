MLB: Azulejos quieren traer de regreso a este futuro Salón de la Fama

Suscríbete a nuestros canales

Los encuentros de Spring Training ya iniciaron, pero el mercado de agentes libres de las Grandes Ligas está ardiendo, y el nombre de Max Scherzer se encuentra en el centro del huracán. Según los últimos reportes de Ben Nicholson-Smith de Sportsnet, las conversaciones entre los Azulejos de Toronto y el veterano lanzador derecho se han intensificado considerablemente durante la última semana. Aunque existen otras organizaciones interesadas en los servicios del futuro miembro del Salón de la Fama, el equipo canadiense ha emergido como el pretendiente más serio para concretar un acuerdo por una temporada.

El incanzable Scherzer

La posibilidad de que "Mad Max" regrese a Toronto no es una casualidad, sino una necesidad para la gerencia de los canadienses. Tras una campaña 2025 donde Scherzer vistió la franela de Toronto en 17 aperturas, ambas partes conocen perfectamente lo que hay sobre la mesa. A sus 41 años, el tres veces ganador del premio Cy Young busca demostrar que todavía tiene combustible en el tanque para competir al más alto nivel en la División Este de la Liga Americana.

Para los Azulejos la urgencia de sumar profundidad a su rotación de abridores se ha vuelto una prioridad absoluta. Con la noticia de que Shane Bieber iniciará la temporada 2026 en la lista de lesionados, el equipo dirigido por John Schneider se encuentra ante un vacío crítico que debe llenar con experiencia y liderazgo, cualidades que Scherzer posee de sobra a pesar de los altibajos físicos naturales de su edad.

Quiere redimirse ante la afición

Si bien el nombre de Max Scherzer impone respeto en cualquier caja de bateo, su paso por Toronto en 2025 dejó estadísticas que el lanzador buscará mejorar drásticamente en un eventual segundo ciclo. Durante sus 85 episodios de labor el año pasado, registró una efectividad de 5.19 y un WHIP de 1.29. Aunque logró una relación de 82 ponches frente a 23 boletos, la inconsistencia fue el factor dominante en sus presentaciones.

Otros equipos en la puja por el veterano

A pesar del optimismo en las oficinas de Toronto, Nicholson-Smith advierte que los Azulejos no están solos en esta carrera. Otros equipos con aspiraciones de postemporada siguen monitoreando de cerca la situación del veterano, esperando un traspié en las negociaciones para lanzar su propia oferta. Sin embargo, la familiaridad de Scherzer con el cuerpo técnico y la infraestructura de Toronto le otorga a los canadienses una ventaja en este cierre de negociaciones.

Actualmente, Max Scherzer está a 20 ponches de entrar al top 10 en la lista histórica de todos los tiempos ocupado por Walter Johnson con 3509 chocolates.