MLB: Así fue el primer jonrón de Pete Alonso con los Orioles

Suscríbete a nuestros canales

Pete Alonso ya empezó a hacerse sentir con su nuevo equipo. En lo que representa uno de los movimientos más comentados de la temporada muerta en las Grandes Ligas, el “Oso Polar” ya ha empezado a justificar la inversión de la gerencia de Maryland. Durante la jornada de este viernes en el Spring Training, Alonso conectó su primer vuelacercas en su estreno con el uniforme de los Orioles de Baltimore, para ampliar la ventaja sobre los Yankees de Nueva York.

La expectación era máxima desde el primer turno al bate. Ver a una figura históricamente ligada a la Gran Manzana portando ahora los colores Blanco y naranja es una imagen que todavía requiere adaptación para los aficionados. Sin embargo, el madero de Alonso no entiende de nostalgias, sino de trayectorias y contacto sólido.

El batazo llegó en la baja del sexto ante el lanzador Bradley Hanner, quien quiso comenzar el duelo con una curva de 80 millas por hora que se quedó en la zona de poder de Alonso quien no dudó en mandar la pelota a lo más lejano del jardín izquierdo.