MLB: Se confirma la peor noticia para Pablo López

La noticia que la afición de los Mellizos de Minnesota temía se ha confirmado. El as de la rotación, el venezolano Pablo López, pasará por el quirófano este miércoles para someterse a una cirugía reconstructiva del ligamento colateral cubital, conocida popularmente como Tommy John. Este procedimiento pone fin a su participación en la campaña 2026 antes siquiera de que se lanzara la primera pelota del Opening Day y también le dice adiós a su participación con Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol.

Un diagnóstico lapidario

El anuncio oficial por parte de la gerencia de Minnesota llega tras una semana de angustia e incertidumbre. A principios de esta semana, López fue diagnosticado con un desgarro significativo en su ligamento tras sentir molestias persistentes durante sus sesiones de preparación. Aunque el cuerpo médico evaluó diversas alternativas, la gravedad de la lesión no dejó margen de maniobra: la reconstrucción total era el único camino para salvar la carrera del derecho de 29 años.

Para López, quien se ha consolidado como uno de los abridores más consistentes de la Liga Americana, este es un revés de proporciones monumentales. El oriundo de Cabimas estaba proyectado no solo para liderar la rotación, sino para ser el ancla emocional de un equipo que aspira a dominar la División Central.

La ausencia de Pablo López altera drásticamente el panorama de los Mellizos para 2026. Con el venezolano fuera de combate, el equipo pierde a su lanzador más confiable, aquel capaz de devorar entradas y silenciar a las ofensivas más poderosas de las Grandes Ligas. La gerencia ahora se enfrenta al reto titánico de buscar un reemplazo de garantías en un mercado que, a estas alturas, ofrece pocas soluciones inmediatas de ese calibre.

La recuperación de una cirugía Tommy John es un proceso largo y tedioso. Por lo general, los lanzadores requieren de 12 a 18 meses para volver a la competencia oficial. Bajo este cronograma, López no solo se perderá todo el 2026, sino que su disponibilidad para el inicio de la temporada 2027 también está en serio entredicho.