Wilyer Abreu dispuesto a todo por ayudar a Venezuela en el Clásico Mundial

Este próximo 6 de marzo, Venezuela debutará de manera oficial en la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol, cuando se mida en Miami a la selección de Países Bajos. Uno de los toleteros llamados a estar en el lineup del día, en el jardín izquierdo, es Wilyer Abreu, quien debutará en la competencia.

El joven y poderoso toletero de Boston será una de las "cartas bajo la manga" que tendrá Venezuela en el torneo. Si bien no es un jugador de gran cartel todavía, ya tiene dos Guantes de Oro en su haber, y además, es un bateador capaz de hacer bastante daño, especialmente ante lanzadores diestros.

Por si fuera poco, una de las cosas más emocionantes sobre Wilyer Abreu de cara al Clásico Mundial de Beisbol es su enorme compromiso con la selección venezolana, compromiso que salió a flote nuevamente en las últimas horas, luego de unas declaraciones que demuestran las ansias que tiene por representar a Venezuela.

Wilyer Abreu lo deja todo por Venezuela

En declaraciones recogidas por el Boston Globe, Wilyer Abreu habló sobre su reacción al conocer que jugará en el jardín izquierdo con Venezuela, a pesar de que es doble ganador de Guante de Oro en la pradera derecha. Eso sí, parece que esto no representa ningún problema para el zuliano.

"Si tuviera que jugar como campocorto en el Clásico Mundial de Béisbol, lo haría. Solo quiero ganar y ayudar al equipo y al país", explicó el toletero de Boston, quien tiene el potencial para convertirse en un jugador sumamente importante para Omar López