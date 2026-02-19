WBC: Wilyer Abreu no dudó en responder el llamado de Venezuela para el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La Selección de Venezuela siempre se ha caracterizado por llevar muy buenos jardineros a cada una de las ediciones del Clásico Mundial de Beisbol. Este 2026 no será la excepción, y entre los elegidos por el manager Omar López resalta la calidad de Wilyer Abreu.

Otro Abreu que responde a la convocatoria

Casi dos décadas más tarde, los jardines del combinado venezolano tendrán a un Abreu patrullando esas zonas. Y es que, como muchos recordarán, Bob Abreu fue una de las figuras que conformó el roster de la selección nacional en los torneos de 2006 y 2009.

Ahora, Wilyer cargará con la responsabilidad de defender la pradera izquierda, a sabiendas que Jackson Chourio y Ronald Acuña Jr. harán lo propio en el centro y la derecha, respectivamente.

En una entrevista para One Baseball Network, el zuliano confesó que se sintió muy feliz y emocionado tras recibir la llamada del manager Omar López, quien de hecho le comentó que contaba con él 100% para defender el tricolor en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

"Estoy muy feliz y muy contento de poder representar a Venezuela en el Clásico Mundial. Sé que es algo especial para todos nosotros y para el país. Sé que vamos a dar lo mejor en este campeonato para tratar de llegar muy lejos", dijo.

Luego complementó: "Me sentí muy emocionado desde que recibí el llamado y cuando hablé con Omar López. Me dijo que contaba conmigo para representar a Venezuela. Estoy muy orgulloso de poder representar al país".

Por lo pronto, Wilyer Abreu está tomando ritmo competitivo en el Spring Training de las Medias Rojas de Boston. Vale señalar que esta será su cuarta campaña con ellos, en la que sin dudas espera seguir aumentando sus estadísticas de por vida.