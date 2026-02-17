WBC: José Altuve confiesa que creía que sí estaría con Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La ausencia de una estrella del calibre de José Altuve con la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de 2026 sigue siendo tema de conversación, 12 días después de darse a conocer el roster oficial y el capitán de los Astros de Houston, confesó que incluso a él lo tomó por sorpresa su no inclusión.

El seguro de las Grandes Ligas no respaldó a varios figuras que pintaban, para ser protagonistas en el evento internacional y el afectado por la escuadra nacional fue "Astroboy", quien volvió a expresarse recientemente al respecto.

José Altuve esperaba ir al Clásico Mundial:

Luego de su entrenamiento llevado a cabo este martes con los "Siderales", el venezolano dio detalles sobre esa situación, manifestando que hasta la última hora, creía que tendría el visto bueno del seguro médico.

"Dos días antes de que anunciarán (el roster), yo pensé que eso estaba listo, que estaría en el equipo. Después salió todo el tema del seguro, lo intentamos por otro lado, pero creo que cuando las cosas se salen de control no hay nada que yo pueda hacer", comentó Altuve para el medio El Extrabase, manifestando que se siente muy frustrado y que tiene varias entradas, que había comprado previamente, para su familia pensando que jugaría.

José Altuve se lesionó en el Clásico de 2023:

Probablemente, el tema que más perjudicó al "Pequeño Gigante" fue la lesión que sufrió justamente en la edición anterior del Clásico, donde sufrió un pelotazo en su muñeca mientras se enfrentaba a Daniel Bard y eso lo obligó, no solamente a dejar de ver acción en esa ocasión con Venezuela, sino que además, se perdió algunos encuentros de la primera parte de la temporada con su organización en la MLB.