Aaron Judge y Shohei Ohtani protagonizarán esta curiosidad por segunda vez en un Clásico Mundial

Entre los tantos nombres de élite que estarán presentes en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, no hay dudas que Aaron Judge y Shohei Ohtani se disputan el primer lugar. Y es que solo basta con recordar que ambos son los actuales MVP de las Grandes Ligas.

Los más valiosos del Clásico Mundial 2026

Justamente, tanto el norteamericano como el japonés protagonizarán un momento curioso en la historia de esta cita mundialista. De hecho, cabe señalar que será la segunda ocasión que esto suceda, por lo que habrá que estar muy atentos con el desarrollo final.

Para esta edición del Clásico Mundial de Beisbol veremos nuevamente a los dos Jugadores Más Valiosos de la MLB en acción con sus selecciones, algo que sucedió por primera vez en 2006 con Alex Rodríguez y Albert Pujols.

Si retrocedemos a lo que sucedió hace 20 años, solo Pujols y República Dominicana lograron llegar hasta semifinales, donde cayeron ante Cuba. Por su parte, A-Rod y los Estados Unidos finalizaron terceros de su grupo.

Dicho esto, todo parece apuntar a que las cosas podrían ser diferentes tanto para Aaron Judge como para Shohei Ohtani, ya que tienen todo lo necesario para citarse en la final de este año. Recordemos que Estados Unidos debutará el 6 de marzo contra Brasil, mientras que Japón hará lo propio ese mismo día frente a China Taipéi.