Humberto Correia Jr.: El joven universitario que sacude las estadísticas de La Rinconada

El hipismo es un deporte de pasiones que atraviesa generaciones. En el imaginario de los jóvenes que se acercan al óvalo, el sueño de convertirse en jinete o preparador suele chocar con la realidad de una industria que exige sacrificio absoluto. Sin embargo, el caso de Humberto Correia Jr. destaca como un ejemplo de equilibrio, disciplina y precocidad profesional. El joven entrenador alterna hoy sus estudios universitarios de Contaduría Pública con la exigente responsabilidad de preparar ejemplares de purasangre.

A finales del año pasado, bajo la guía y el apoyo incondicional de su familia, este novel profesional inició la construcción de su propio destino. Correia Jr. no solo heredó el apellido de un entrenador de trayectoria, sino que supo absorber los conocimientos técnicos de su padre y mentor, Humberto Correia, para aplicarlos con criterio propio en la pista.

Una cosecha de Grado I: La Rinconada

Más allá de las estadísticas, el valor de su trabajo reside en la jerarquía de sus triunfos. El respeto de la afición y sus colegas se consolidó en una jornada histórica donde conquistó dos pruebas de Grado I en un mismo día por intermedio de Latina Parts y Princesa Fina. Estos logros le otorgaron una vitrina de responsabilidad y prestigio poco común para alguien que apenas comienza su trayectoria.

(Latina Parts)

(Princesa Fina gana el I Clásico Internacional Ramon Alfredo Domínguez)

La racha de éxitos sumó un nuevo capítulo el pasado domingo. Princesa Fina volvió a los titulares tras imponerse en el Clásico "Segula C" (GIII) sobre una distancia de 1.800 metros. La yegua no solo dominó el recorrido de fondo, sino que además silenció los pronósticos que no la favorecían ante el resto del lote. Este triunfo ratifica que sus victorias no son producto de la casualidad o el azar, sino del rigor en la planificación diaria.

Efectividad demoledora: Números de campeonato

Aunque su caballeriza no es numerosa, la calidad supera con creces la cantidad. "Se hacen las cosas bien con cada uno de mis pupilos", afirma el preparador, cuyas cifras actuales provocan asombro entre los entendidos. Con apenas ocho ejemplares presentados a la fecha, acumula cinco victorias entre 2025 y 2026, lo que representa un impresionante 63% de efectividad.

Aún más revelador es su índice de figuraciones: el 88% de sus caballos finaliza en los tres primeros lugares de la pizarra. Estos registros confirman que Correia Jr. posee el potencial necesario para emular, o incluso superar, la estela de triunfos de su progenitor. El futuro de la preparación en La Rinconada parece asegurado bajo la mirada de este joven que, entre libros de contabilidad y madrugadas de traqueo, ya escribe su nombre con letras de oro en el libro del hipismo nacional.