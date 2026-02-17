WBC: ¿Contra qué equipo será el debut de Venezuela y cómo va ese historial?

Suscríbete a nuestros canales

Faltan exactamente 15 días, para que comience la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol y cada una de las organizaciones está en sus últimos preparativos, de cara a lo que será un torneo corto que los obliga a empezar con el pie derecho. A propósito de ello, es importante repasar ¿Cuál será el primer rival de Venezuela en el máximo evento de selecciones?.

La escuadra nacional conformará el Pool D junto a: República Dominicana, Nicaragua, Israel y Países Bajos; teniendo que enfrentarse en su primer desafío a la novena que después de los quisqueyanos, es la que luce más fuerte entre los oponentes.

¿Cuál será el primer rival de Venezuela y cuántas veces se han enfrentado?

Ese primer conjunto que retará a la selección dirigida por Omar López, será la selección de Países Bajos, con quienes chocarán el próximo 6 de marzo, un día después que se inaugure el evento.

El único antecedente entre estas escuadras en Clásico Mundial se remonta a la segunda edición (2009), cuando se midieron en segunda ronda y Venezuela se quedó con el triunfo con pizarra de 3 carreras por 1.

Hay que asegurar un buen comienzo:

Aunque algunos piensan que, sin contar a Dominicana, contra el resto de los equipos serán duelos de trámite, están equivocados, principalmente con Países Bajos, que es una selección que también ha logrado llegar en una ocasión a las semifinales de esta competición (2017), al igual que como la selección nacional lo hizo en el Clásico de 2013.

Es por esa razón, que Venezuela debe comenzar con el pie en el acelerador y mantener ese ritmo ante Israel y Nicaragua respectivamente, para tener que pelear ante República Dominicana en el último choque solamente el liderato de su grupo y no un puesto de clasificación.

Calendario de Venezuela en la fase de grupos del Clásico Mundial:

- 6 de marzo vs. Países Bajos - 1:00pm.

- 7 de marzo vs. Israel - 8:00pm.

- 9 de marzo vs. Nicaragua - 8:00pm.

- 11 de marzo vs. República Dominicana - 9:00pm.

Los horarios corresponden a la hora venezolana.