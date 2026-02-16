Muere cantante de "La Voz México" a los 27 años

Suscríbete a nuestros canales

Se confirmó la muerte del cantante Leo Rosas, el joven que había participado en el popular programa “La Voz México” en el año 2019. El artista de origen boliviano, perdió la vida a los 27 años dejando un profundo vacío en familiares, amigos y fans del show.

Despedida del joven

Uno de los primeros en reaccionar fue el cantante y actor mexicano, Yahir Othón Parra, quien había sido coach de Rosas en el show de canto.

El artista escribió un doloroso mensaje de despedida y enviando condolencias a sus familiares.

“No puedo creer esto. Le mando un fuerte abrazo y mis más sinceras condolencias a la familia de Leo y a todo Bolivia. Qué triste noticia. Talentoso y tremenda persona mi Leo. Descanse en paz”, escribió en Instagram.

La noticia se dio a conocer en los medios y redes el domingo 15 de febrero, sin revelarse hasta el momento de qué falleció. Familiares del joven pidieron respeto y toda la discreción en el duro momento que atraviesan.

Rosas en “La Voz México”

Leo tuvo una participación impecable en el show de canto que se estrenó el 12 de marzo de 2019 en Azteca Uno.

Gracias a su talento, Rosas recibió no solo la aprobación de Yahir, sino también de otros grandes artistas como Belinda y Ricardo Montaner, que elogiaron su tono de voz.

Su última publicación de Instagram tiene múltiples mensajes de dolor de sus seguidores, por verlo partir temprano cuando comenzaba su carrera en la música latina.