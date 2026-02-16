Infortunio en el 5y6 nocturno: El dato más corrido sufrió un percance decisivo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de carreras en el Hipódromo La Rinconada continuó este sábado y domingo. La doble cartelera marcó la celebración de las reuniones 7 y 8 en la arena de Coche, competencias que forman parte del primer meeting del año.

Resultados de Carrera: Reunión 07 Destacados

En el caso del sábado nocturno, en el renglón de los entrenadores, Riccardo D'Angelo, Juan Carlos García Mosquera y Jorge Salvador acapararon el protagonismo de la jornada sabatina. D'Angelo concretó un doblete con Big Valdi y la importada Miss Paola (USA); por su parte, García Mosquera destacó con Like A Star (CHI) y Forty Time, mientras que Salvador cerró la lista de triunfadores enviando al paddock a Ainhoa del Valle y Mr Thunder.

En la jornada sabatina a la altura de la sexta carrera, cuarta válida se llevó a cabo una carrera para caballos nacionales e importados de 4 años, debutantes o no ganadores. Donde 10 participantes iban por la bolsa a repartir adicional especial de $27.040.

El Gran Olimpo, pupilo de Jessenia Romero y defensor de las sedas del Stud "Big Luan", acudió a la cita como el gran favorito de la afición. Pese al hándicap de su jinete, el ejemplar contaba con el respaldo de la revista especializada Gaceta Hípica y un historial de actuaciones previas que le otorgaban el máximo crédito para la victoria

Resolución: Jinete Caballo Resolución

La monta del castaño de cuatro años hijo de Vacation en Magic Brenda por Tapizar, fue por parte del jinete profesional Jhonathan Aray con 56.5 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.

INFORMES: “El jinete JHONATAN ARAY del ejemplar EL GRAN OLIMPO N°10, informó que su conducido, en la recta final corrió negado”.

El caballo ocupó la sexta casilla en carrera ganada por el pupilo de Jorge Salvador, Mr. Thunder con la monta del jinete aprendiz Oliver Medina.