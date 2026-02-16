WBC: Robert Suárez habla sobre su ausencia con Venezuela para el Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Todo parecía indicar que el nombre de Robert Suárez iba a ser uno de los fijos dentro de la Selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, esto si tomamos en cuenta su gran desempeño en la temporada 2025 de las Grandes Ligas. Sin embargo, la realidad es que el lanzador no será parte de la expedición vinotinto en dicho torneo.

Apoyo total a Venezuela

Y es que mientras unos jugadores no recibieron el permiso del seguro médico para unirse al roster, otros por su parte se vieron en la obligación de ceder al llamado de la selección. En el caso del oriundo de Bolívar, su intención era participar en esta edición, pero ciertas circunstancias lo llevaron a revertir su decisión.

Una de esas posibles causas podría deberse a que en noviembre se convirtió en agente libre, y no fue sino hasta mediados de diciembre cuando acordó un contrato con los Bravos de Atlanta. De ahí a que haya priorizado enfocarse al 100% en la próxima zafra de MLB con su nueva organización.

"Tuve que tomar una decisión y acá estoy preparándome en el Spring Training. Sí quería participar en el Clásico Mundial, pero no se pudo dar. De todas maneras estaré apoyando a la Selección de Venezuela que lleva muy buen equipo", comentó el venezolano en una entrevista para Sports Venezuela.

Como algunos recordarán, Robert Suárez fue parte de la Selección de Venezuela que disputó el Clásico Mundial 2017. En aquel entonces actuó en dos juegos, y luego de 1.1 innings de labor mantuvo el cero, permitió un hit, regaló dos bases por bolas y un ponchó a un rival.

"Toda la vibra positiva a los muchachos. Espero que les vaya muy bien. Llevan un equipo muy competitivo y espero que ganen el título", finalizó.