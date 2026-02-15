El 5y6 nacional cerca de los 300 millones y marca el segundo mejor registro dominical en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 15 de febrero, el óvalo de Coche se vistió de gala. El resonar del clarín en el Hipódromo La Rinconada marcó el inicio de la octava reunión del primer meeting del año, una cartelera de 10 competencias diseñada para el deleite de la afición hípica.

La jornada central estuvo marcada por la disputa de dos eventos de grado tres: el Clásico "Segula C", donde la selecta Princesa Fina impuso su clase, y el Clásico "Hylander", conquistado por el importado Rockville (USA). Ambas pruebas, disputadas en el exigente trayecto de 1.800 metros, contaron con un atractivo incentivo económico, al repartir una bolsa adicional especial de $130.000

La jornada ganadora inició con victoria para la importada Torrestrella (USA) (número 3) con la monta del aprendiz José Gabriel Contreras y la preparación de Fernando Parilli Tota. En la segunda carrera triunfó Mufasa (número 5) con la monta de Yoelbis González y el ensillaje de Wladimir Sánchez, el cúal dejo un dividendo en taquilla de B215,79.

En la tercera carrera de la jornada se la llevó la yegua Princesa Fina (número 4) con la monta de Robert Capriles y el entrenamiento de Humberto Correia Jr., en la edición número 25 del Clásico Segula C (GIII), por lo que dejó un dividendo de Bs. 75,74 a ganador. En la cuarta carrera, el segundo evento selectivo de la tarde, el triunfo le correspondió a Rockville (USA) (número 2) con la monta de Jhonathan Aray para la cuadra de Carlos Luis Uzcátegui.

El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs. 291.653.740,00, de los cuales Bs. 40.831.523,60 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs.157.493.019,60.

En la quinta carrera, que viene hacer la primera válida de la jornada, el triunfo fue para el ejemplar Brother Will (número 7) con la monta de Maykel Rodríguez para el entrenador Jesús Romero Rojas.