La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°08

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 15 de febrero, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:10 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

Time Report encabeza la lista de los favoritos de la cátedra para esta jornada. El pupilo de Ismael Martínez escoltó al superior Juan Valdez (USA) en su salida más reciente, una actuación que ratifica su excelente condición. Con la conducción, nuevamente, de Hemirxon Medina, este purasangre surge como el rival a batir en la competencia.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Brother Will 14 Dumpling 7 Base Armador 7

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Reina de Copas 12 Luna Nueva 10 Caramel Love 3 Sweet Sensations 2 Furia 2 Renacer 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Time Report 15 Máximo Fortune 7 Moro de Oro 4 Don Thiago 4

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Princesa Lucia 13 Mi Catira Emma 8 Decidida 7 Queen Vanemar 1 Amboise 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Queen Alabama 13 Antalya 6 Starship Gold 5 Tizn´t Anymore (USA) 5 Orolinda 1

SEXTA VÁLIDA