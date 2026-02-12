La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°07
La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este sábado
Por
Meridiano
Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 12:50 pm
Foto: José Antonio Aray
El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.
¡Este sábado 14 de febrero, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 07:20 pm, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!
La línea de los favoritos de la cátedra es: Like A Star (CHI) ejemplar de origen chileno que viene a una nueva presentación y por la forma que viene de correr en sus anteriores debería alcanzar su primera victoria en el Hipódromo Internacional La Rinconada
