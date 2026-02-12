Hipismo

La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°07

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este sábado

Por

Meridiano

Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 12:50 pm
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°07
Foto: José Antonio Aray
Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

NOTAS RELACIONADAS

¡Este sábado 14 de febrero, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 07:20 pm, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

La línea de los favoritos de la cátedra es: Like A Star (CHI) ejemplar de origen chileno que viene a una nueva presentación y por la forma que viene de correr en sus anteriores debería alcanzar su primera victoria en el Hipódromo Internacional La Rinconada 

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Miss Paola (USA)  11
Miss Morgan (USA)  10
Bellezze 6
Mía Sophia 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Like A Star (CHI) 15
Piemontesa 7
Reina Amanda 4
Lady Soal 2
Madame Walker 2

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Craigh Na Dun 10
Multiverso 10
Ainhoa del Valle 3
Locas Te Pones 3
Honey Time 2
Lady Issa 1
Tianshan 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Mr. Thunder 9
El Gran Olimpo 9
Neigh Sayer (USA) 6
Thunder White 4
Huracán Luis 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Canciller 13
Vinicius Jr. 11
El De Barrios 3
Big Family  2
Online  1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Tea Tree Bay (GB) 11
Princesa Susej  8
Tiz Erin (USA) 7
Fantastic Shot 2
Sweet Victory 2

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Carreras HINAVA
Viernes 13 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo