La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°07

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este sábado 14 de febrero, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 07:20 pm, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

La línea de los favoritos de la cátedra es: Like A Star (CHI) ejemplar de origen chileno que viene a una nueva presentación y por la forma que viene de correr en sus anteriores debería alcanzar su primera victoria en el Hipódromo Internacional La Rinconada

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Miss Paola (USA) 11 Miss Morgan (USA) 10 Bellezze 6 Mía Sophia 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Like A Star (CHI) 15 Piemontesa 7 Reina Amanda 4 Lady Soal 2 Madame Walker 2

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Craigh Na Dun 10 Multiverso 10 Ainhoa del Valle 3 Locas Te Pones 3 Honey Time 2 Lady Issa 1 Tianshan 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Mr. Thunder 9 El Gran Olimpo 9 Neigh Sayer (USA) 6 Thunder White 4 Huracán Luis 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Canciller 13 Vinicius Jr. 11 El De Barrios 3 Big Family 2 Online 1

SEXTA VÁLIDA