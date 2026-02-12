Copa del Rey: ¿Cómo va el historial entre Atlético de Madrid vs Barcelona?

Suscríbete a nuestros canales

El enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona es uno de los duelos más repetidos y emocionantes en la historia de la Copa del Rey.

Con la vuelta de la semifinal de 2026 a la vuelta de la esquina, el historial reciente favorece ligeramente a los azulgranas, aunque los partidos siempre se definen por detalles mínimos.

Historial de eliminatorias

A lo largo de los años, ambos clubes se han cruzado en 24 eliminatorias directas:

Barcelona avanzó: 14 veces.

Atlético avanzó: 9 veces (sin contar en la edición actual, donde los colchoneros aún deben concretar el pase en el Spotify Camp Nou).

Últimos enfrentamientos

Los cruces más recientes han sido auténticas batallas tácticas y defensivas, destacando la espectacular serie del año pasado.

Temporada 2025-26 (Semifinales)

Sin dudas, de los enfrentamientos más sorprendentes y que quedará guardado en la historia del Atlético de Madrid.

Ida (Madrid): Los del "Cholo" dieron un baile en el Riyadh Air Metropolitano, consiguiendo una victoria contundente 4-0, con goles de Adeloma Lookman, Antoine Griezmann, Julián Álvarez y un autogol de Eric García.

Temporada 2024-2025 (Semifinales)

Fue una de las llaves más locas de la década. El Barça logró el pase a la final tras un marcador global de 5-4.

Ida (Barcelona): Un festival de goles que terminó 4-4 . Anotaron Pedri, Cubarsí, Íñigo Martínez y Lewandowski por el Barça; mientras que Julián Álvarez, Griezmann, Llorente y Sørloth lo hicieron por el Atleti.

Vuelta (Madrid): El Barcelona asaltó el Metropolitano con un solitario gol de Ferran Torres, sellando su clasificación.

Temporada 2016-2017 (Semifinales)

Nuevamente en la antesala de la final, el equipo entonces dirigido por Luis Enrique superó a los del "Cholo" Simeone.

Ida (Madrid): Atlético 1 - 2 Barcelona. Goles de Suárez y Lionel Messi, y el descuento del Atleti fue de Griezmann.

Vuelta (Barcelona): Barcelona 1 - 1 Atlético. Luis Suárez y Kevin Gameiro se estrenaron en el marcador.

Temporada 2014-2015 (Cuartos de Final)

Una eliminatoria recordada por la intensidad y el juego físico entre ambos gigantes de España.