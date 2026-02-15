En el "Segula C", la Princesa resultó ser la más fina: Victoria contundente de punta a punta

Suscríbete a nuestros canales

En una exhibición de superioridad y consistencia, la selecta Princesa Fina se adjudicó este domingo la XXV edición del Clásico "Segula C" (GIII). La prueba, que reunió a cinco de las mejores yeguas de cuatro y más años en el Hipódromo La Rinconada, sirvió de escenario para que la defensora del Stud "Bou Stable" ratificara su excelente momento pistero.

Dominio absoluto de principio a fin: La Rinconada

Desde el mismo momento en que se abrieron las puertas del aparato, el jinete Robert Capriles tomó la iniciativa con la pupila del joven entrenador Humberto Correia Jr. Sin dar tregua a sus rivales, Princesa Fina estableció un ritmo cómodo en los primeros tramos, capaz de mantener a raya a la chilena Steady y a la favorita Fast Sensations, quienes nunca pudieron comprometer su liderato.

Al giro de la última curva, la estrategia de Capriles fue quirúrgica. Con un manejo inteligente de las energías de su conducida, el látigo la llamó a correr en la recta final para desprenderse con solvencia y cruzar el espejo con una ventaja clara de cinco 1/4 de cuerpos. Con este triunfo, la nacida en el Haras La Orlyana alcanza su sexta victoria vitalicia y la cuarta de forma consecutiva en 14 presentaciones, consolidándose como la reina actual de la distancia.

Victorias: Cifras y récords

La pizarra oficial la completó Steady en el segundo lugar, seguida por Fast Sensations, Marakovits y Fidanzata, que cerró el marcador. El dividendo para la ganadora fue de Bs 75,74.

Esta victoria no solo representa un éxito deportivo, sino también económico, al adjudicarse la mayor parte de la bolsa que incluía un Premio Adicional Especial de $130.000. En el plano estadístico, el triunfo marca un hito para los protagonistas: