Entérate de los ejemplares retirados de la reunión 08 en La Rinconada 15-02-2026

Este domingo 15 de febrero, a partir de la 1:30 de la tarde se disputará la octava reunión de carreras, con una emocionante programación que incluye dos pruebas de corte selectivo en distancia de 1.800 metros.

Además, los aficionados podrán disfrutar del juego del 5y6 nacional, que será en la quinta prueba de la jornada, lo que promete un espectáculo hípico inolvidable en la arena de Coche.

Datos hípicos: Retirados La Rinconada

Cada domingo por la mañana, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH por sus siglas), publica un listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

En esta ocasión, se ha informado que dos ejemplares no podrán competir en la mencionada reunión del primer meeting de la presente temporada 2026.

Esta noticia es relevante para los aficionados y apostadores, ya que la ausencia de estos caballos puede influir en las expectativas de la carrera y en las estrategias de apuestas.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Los ejemplares retirados hasta el momento en la reunión 08 son:

1a) Abusiva (2) por Estado Febril

5a) El Gran Solinero (1) por Traumatismo Generalizado.

7a) El Trueno (6) por Traumatismo Generalizado

10a) Invencible (7) por Reacción Alérgica