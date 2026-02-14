Qué ver este 14 de febrero: los mejores clásicos de amor disponibles en streaming

Suscríbete a nuestros canales

San Valentín 2026 llega un día sábado y muchos fans del cine romántico ya están preparando la maratón ideal para celebrar el amor… ¡o el amor propio!

Más allá de cenas y regalos, ver una película romántica en casa se ha convertido en una de las tradiciones preferidas para el 14 de febrero. Por eso, aquí te contamos las historias de amor que no pueden faltar en tu lista de streaming.

Clásicos del romance que nunca pasan de moda

“Mujer bonita” (1990): el romance que definió una era

Nada más representativo del género romántico que esta película protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts, donde una inesperada conexión transforma a dos mundos diferentes en una historia inolvidable.

Un clásico que contiene amor, humor y química cinematográfica y sigue conquistando a nuevas generaciones. Disponible en Disney+.

“Tienes un e-mail” (1998): amor entre teclazos

Antes de las apps de citas, el romance floreció por correo electrónico. Meg Ryan y Tom Hanks protagonizan esta historia que mezcla ternura y nostalgia, mostrando que el amor puede llegar cuando menos lo esperas. Perfecta para quienes creen en la magia de lo inesperado. Disponible en Netflix.

Comedias románticas para reír y enamorarse

“10 cosas que odio de ti” (1999): amor adolescente con actitud

Una de las comedias románticas adolescentes más queridas de todos los tiempos. Con una pizca de sarcasmo, gran banda sonora y un elenco encantador, este filme es ideal para revivir sensaciones juveniles. Disponible en Disney+.

“El descanso” (2006): encuentros que cambian vidas

Con un elenco estelar conformado por Cameron Diaz y Kate Winslet, esta historia de intercambio de casas propone que un nuevo lugar puede transformar tu forma de amar… y de vivir. Disponible en Netflix.

Dramas intensos que emocionan

“Diario de una pasión” (2004): amor al compás del tiempo

Considerada una de las historias de amor más apasionadas del cine moderno, este drama protagonizado por Ryan Gosling y Rachel McAdams es el plan perfecto para una noche intensa en pareja. Disponible en HBO Max.

“Posdata, te amo” (2007): el amor después del adiós

Un relato conmovedor sobre el duelo, la memoria y la apertura a nuevas oportunidades de amar. Hilary Swank y Gerard Butler llevan al espectador a través de una montaña de emociones. Disponible en Netflix.

Historias de amor para todos los gustos

“Orgullo y prejuicio” (2005): amor clásico con estilo

Adaptación de la célebre novela de Jane Austen con Keira Knightley que demuestra que las diferencias sociales y los prejuicios pueden sucumbir ante un corazón decidido. Disponible en Netflix.

“Día de los enamorados” (2010): varias formas de amar

Una comedia coral ambientada durante el 14 de febrero en Los Ángeles que entrelaza múltiples romances, desencuentros y segundas oportunidades con un elenco repleto de estrellas. Disponible en Netflix.

Miradas actuales del romance

“Nace una estrella” (2018): música y amor en equilibrio

Una historia musical intensa donde la fama, la pasión y la vulnerabilidad se cruzan en una relación que conquista por su honestidad y fuerza interpretativa. Disponible en Netflix.

“Gente que conocemos en vacaciones” (2026): del vínculo a la conexión

Una de las propuestas más recientes, esta película explora cómo la amistad puede convertirse en amor a lo largo del tiempo y los viajes compartidos. Disponible en Netflix.