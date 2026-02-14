Hipismo

Irad Ortiz Jr. "pasa la página" y se lleva los $2 millones del 1351 Turf Sprint (G2) en Arabia Saudita

El jinete puertorriqueño se impone en una de las pruebas más ricas de la jornada de la Saudi Cup tras un final de fotografía

Por

David García V.
Sabado, 14 de febrero de 2026 a las 12:34 pm
Foto: Gonzalo Anteliz Jr.
Apenas unos minutos después de perder en la propia meta sobre el lomo de Just Beat The Odds, el estelar Irad Ortiz Jr. "pasa la página" de forma magistral. El boricua conduce a la victoria al ejemplar Reef Runner en el 1351 Turf Sprint (G2), prueba con una bolsa de $2,000,000 celebrada este sábado 14 de febrero en el hipódromo King Abdulaziz de Riad.

El evento, disputado en la atípica pero original distancia de 1,351 metros sobre grama, tiene como gran protagonista al pensionado de David Fawkes. Antes de emprender el viaje al Medio Oriente, el purasangre destacó como uno de los pocos ejemplares capaces de reaparecer victorioso tras participar en la Breeders’ Cup.

Reef Runner: un velocista de élite

Con una formidable campaña en Estados Unidos, el hijo de The Big Beast enfrenta a los mejores especialistas en grama del planeta con el objetivo de llevarse la mayor parte del botín millonario.

En esta ocasión, Irad Ortiz Jr. posiciona a Reef Runner en una ubicación estratégica, no muy lejos de la punta. Al girar la última curva, el ejemplar se lanza con decisión en persecución del líder Lazzat (Fr), calificado ganador selectivo en Europa.

Aunque Lazzat (Fr) resiste con gallardía en el último furlong, la fuerza de Reef Runner es superior. Impulsado por el cinco veces ganador del Eclipse Award, el corredor estadounidense logra quebrar la resistencia de su rival en el espejo de llegada, dominando por apenas un pescuezo de diferencia. El tiempo final para la ruta es de 1:18.23. Comanche Brave (Ire), con Ryan Moore, finaliza en el tercer puesto, mientras que Time To Dazzle (EE. UU.), montado por Oisin Murphy, completa la superfecta.

Reef Runner, propiedad y crianza de Alex y JoAnn Lieblong, se acredita el magnífico premio de $1,200,000 reservados al ganador. Esta representa la tercera victoria selectiva en una campaña de 23 actuaciones para este nieto de Blame.

