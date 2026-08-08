MLB: ¿A cuántos venezolanos les han retirado el número en Grandes Ligas?

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El sistema de honores de las Grandes Ligas es uno de los más estrictos en el mundo del deporte. No basta con ser una estrella; para que una organización decida retirar un número, el jugador debe haber transformado la historia de la franquicia. En el caso de Venezuela, un país con más de ocho décadas de presencia en el "Big Show", este grupo es extremadamente selecto.

A día de hoy, solo tres peloteros nacidos en la tierra de Simón Bolívar han logrado que sus dorsales cuelguen de forma permanente en las paredes de los estadios estadounidenses, marcando un hito de respeto y legado.

Luis Aparicio y el pionero número 11 en Chicago

El camino a la inmortalidad lo abrió Luis Aparicio Montiel. El zuliano no solo es, hasta el momento, el único venezolano con una placa en el Salón de la Fama de Cooperstown, sino que también fue el primero en recibir el honor de un número retirado.

Los Medias Blancas de Chicago retiraron su dorsal 11 el 14 de agosto de 1984. Aparicio cambió la posición del campocorto con su velocidad y defensa, ganando nueve Guantes de Oro y liderando la Liga Americana en bases robadas durante nueve años consecutivos. Su impacto en la "Ciudad de los Vientos" fue tan profundo que la organización no dudó en retirar su número apenas unos años después de su retiro.

El capitán David Concepción y el místico 13 de Cincinnati

Durante años, el número 13 fue evitado por muchos por considerarse de mala suerte, pero David Concepción lo convirtió en un símbolo de excelencia en Ohio. Como líder defensivo de la famosa "Gran Maquinaria Roja", Concepción fue pieza clave en los títulos de Serie Mundial de 1975 y 1976.

Los Rojos de Cincinnati retiraron el número 13 el 25 de agosto de 2007. Fue un acto de justicia para un hombre que disputó sus 19 temporadas de carrera con el mismo uniforme. Con cinco Guantes de Oro y dos Bates de Plata, "El Rey David" demostró que la constancia y la lealtad tienen su recompensa máxima en el beisbol organizado.

Ozzie Guillén se une a la lista de inmortales en Chicago

A este prestigioso grupo se une ahora Oswaldo "Ozzie" Guillén. La organización de los Medias Blancas de Chicago anunció recientemente que retirará el número 13 de Guillén el próximo mes de agosto, en reconocimiento a su trayectoria de más de dos décadas con el equipo.

Guillén no solo brilló como campocorto y Novato del Año en 1985, sino que hizo historia como mánager al dirigir a la novena hacia el título de la Serie Mundial en 2005. Con esta distinción, Guillén se convierte en el cuarto venezolano con un número retirado en la MLB.

Próximamente: Miguel Cabrera y la nueva leyenda del número 24 en Detroit

El caso más reciente y emblemático es el de Miguel Cabrera. Tras su retiro oficial al finalizar la temporada 2023, los Tigres de Detroit han oficializado el proceso para elevar el número 24 a los altares del Comerica Park. "Miggy" es considerado por muchos como el mejor bateador derecho de su generación y uno8 de los mejores de la historia.

Cabrera es el único venezolano en el club de los 3.000 hits y 500 jonrones, además de haber conquistado la Triple Corona de bateo en 2012, una hazaña que no se veía en las Mayores desde 1967. Aunque su inducción formal al Salón de la Fama deberá esperar el tiempo reglamentario, su número ya tiene un lugar reservado entre las leyendas de la Ciudad del Motor.