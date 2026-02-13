Por la cima: Estados Unidos, Japón y Arabia Saudita se disputan el liderato en la Saudi Cup 2026

Suscríbete a nuestros canales

La paridad reina entre los propietarios ganadores en las seis ediciones previas de la Saudi Cup. A pocas horas para la séptima entrega en el Hipódromo King Abdulaziz, la expectativa crece. Esta prueba, con el pote de premios más grande del turf mundial, se disputa en su distancia tradicional de 1,800 metros sobre arena.

Saudi Cup: Propietarios en igualdad de condiciones

A través de su historia, la carrera se consolidó como la más rica del planeta. Para cualquier dueño de purasangres, participar o triunfar en esta jornada representa la meta máxima de sus proyectos.

Aunque la paridad es total, Estados Unidos destaca como el país con más triunfos. Sus ejemplares lograron la victoria en tres oportunidades. El último héroe fue Senor Buscador en 2024, con la monta del jinete venezolano Junior Alvarado para el entrenador Todd Fincher y el propietario Joe Peacock.

Duelo de potencias: Japón y la casa defienden su honor

En el renglón de propietarios, existe un empate triple de dos victorias entre dueños de Estados Unidos, Japón y Arabia Saudita. Además de Peacock, los otros norteamericanos que alzaron la copa fueron los socios de Bloom Racing Stable y Madaket Stables con la yegua Midnight Bisou. esta última por vía reglamentaria.

Por el reino anfitrión, los éxitos llegaron con Mishriff (2021), del Príncipe Abdul Rahman al Faisal, y Emblem Road (2022), del Príncipe Saud Bin Salman Abdulaziz.

Finalmente, los actuales campeones reinantes de Japón buscan mantener su hegemonía. Hiroo Race Co. estrenó el casillero nipón con Panthalassa en 2023. En la edición de 2025, el estelar Forever Young, bajo la tutela de Susumu Fujita, consiguió un triunfo de fotografía sobre Romantic Warrior. Para este 2026, los propietarios japoneses intentarán romper el empate y asumir el liderato general del hipismo mundial.

