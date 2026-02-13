Pepe Aguilar aclara el presunto atentado a su rancho en Zacatecas

Suscríbete a nuestros canales

El famoso cantante mexicano, Pepe Aguilar, salió al paso de los rumores este viernes 13 de febrero de 2026, tras la difusión de versiones sobre un ataque armado ocurrido en las cercanías de su propiedad en Zacatecas.

Con un comunicado oficial publicado en sus redes, el intérprete de música regional negó que él o su familia hayan sido víctimas de un atentado, y ofreció detalles sobre lo ocurrido en la zona donde se reportó la balacera.

Los rumores que envolvieron a Pepe Aguilar

La noche del jueves 12 de febrero, diversos reportes periodísticos y publicaciones en redes sociales señalaron la presencia de un presunto ataque armado cerca del rancho ‘El Soyate’, propiedad vinculada a la familia Aguilar en el municipio de Villanueva, en el estado de Zacatecas.

Algunas versiones incluso sugerían que integrantes de la famosa dinastía, incluyendo a su hija Ángela Aguilar y su yerno Christian Nodal, podrían haber estado en peligro durante los hechos.

Aunque estas versiones circularon ampliamente en plataformas como X y TikTok, las autoridades estatales aclararon que lo ocurrido no fue un atentado dirigido contra la familia.

El comunicado de Pepe

A través de un mensaje oficial difundido en sus perfiles digitales, Aguilar quiso calmar los rumores y aclarar la situación. El cantante señaló que él se encontraba en la Ciudad de México al momento de los hechos y que su familia, está completamente bien y a salvo.

“Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”, escribió Aguilar, añadiendo que la información correcta sobre la situación en Zacatecas la han dado las autoridades competentes.

El artista también expresó su solidaridad con los habitantes de Zacatecas: “Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas”, afirmó en su mensaje.

¿Qué ocurrió realmente?

Según lo reportado por el gobierno estatal de Zacatecas, la agresión que encendió las alertas no fue contra la familia Aguilar, sino un ataque armado dirigido a elementos de seguridad pública.

El funcionario encargado de la seguridad en la entidad explicó que un convoy de la Fuerza de Reacción Inmediata fue agredido mientras realizaba labores operativas en la comunidad de Tayahua, cerca del rancho familiar.

Las autoridades confirmaron que no hubo bajas entre los elementos de seguridad y que varios presuntos responsables fueron detenidos en el marco de las investigaciones.