Grande luce como una catedral para ganar este sábado en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

La cartelera de este sábado 14 de febrero en Gulfstream Park presenta un atractivo especial más allá del tradicional Royal Delta Stakes (G3). En la séptima competencia de la tarde (4:20 p.m. hora de Venezuela), el imponente Grande marcará su retorno a las pistas tras una prolongada ausencia, enfrentándose a siete rivales de cuidado.

El camino de un prospecto de élite

Hijo de Curlin en Journey Home (por War Front), este defensor de las sedas del Repole Stable comenzó su carrera de forma invicta. Tras ganar en su debut en una milla y repetir la dosis en 1,800 metros, Grande se perfiló como una de las cartas fuertes de Todd Pletcher para el Camino al Kentucky Derby.

Su última actuación antes del paro fue en el Wood Memorial (G2) el pasado 5 de abril en Aqueduct. En aquella ocasión, con la monta de Dylan Davis en sustitución de John Velázquez, escoltó al ejemplar Rodriguez en una valiente carrera. Aunque logró los puntos necesarios para correr "Las Rosas", un problema en uno de sus cascos obligó a su retiro prematuro de la Triple Corona.

Condiciones ideales para el retorno

Para este compromiso —un Optional Claiming de $62,500 con bolsa de $87,000—, Grande regresa a la milla sobre arena, superficie donde se mantiene invicto. En esta ocasión contará con la conducción de Rajiv Maragh.

Su preparación en el centro de entrenamiento de Palm Beach Downs ha sido impecable, con una recuperación total con briseos consistentes:

17 de enero: 1,000 metros en 1:00.4, (1/3) sobre arena

24 de enero: 1,000 metros en 1:02.0, (3/7) sobre arena

30 de enero: 800 metros en 48.1, (1/24) sobre arena

7 de febrero: 800 metros en 48.1, (2/21) sobre arena

Con un Morning Line de 2-1, Grande parte como el favorito lógico, aunque tendrá que verse las caras con Back Em Up (8-5), conducido por Miguel Vásquez, y Praetor (3-1) con Mario Gutiérrez.