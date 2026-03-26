El "Juez" en silencio: Aaron Judge firma su primer día inaugural sin hits ante los Gigantes

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A pesar de la contundente victoria de los Yankees de Nueva York por 7-0 sobre los Gigantes de San Francisco el miércoles por la noche, la jornada dejó una estadística inusual para la máxima figura del Bronx. Aaron Judge, el dos veces MVP reinante de la Liga Americana, vivió un estreno de temporada atípico al irse en blanco por primera vez en un día inaugural en su carrera profesional.

El capitán de los neoyorquinos no solo se despidió sin hits, sino que también registró cuatro ponches en un solo encuentro, una cifra que no alcanzaba desde septiembre de 2024.

Un "Sombrero de Oro" en el Oracle Park

La noche de Judge fue un calvario frente al pitcheo de los Gigantes. El "Juez" se ponchó abanicando en la primera entrada ante Logan Webb, recibió un tercer strike cantado en la segunda, fue retirado con un foul tip en la cuarta y cerró su cuenta con otro strike cantado en el sexto episodio.

Este registro de 0-5 contrastó drásticamente con su desempeño habitual. La última vez que Judge había experimentado una noche tan complicada en el plato fue el 28 de septiembre de 2024, cuando se ponchó en cinco ocasiones durante un duelo contra Pittsburgh.

El valor de la profundidad en el roster

A pesar del bache individual de su estrella, el mánager Aaron Boone se mostró satisfecho con la respuesta del resto de la alineación. Para el estratega, la capacidad de ganar sin depender exclusivamente de los cuadrangulares de Judge es una señal positiva para la campaña que recién comienza.

“Esta noche todos pudimos contribuir un poco”, señaló Boone tras el encuentro. “No bateamos jonrones, pero tuvimos muchos turnos al bate bajo presión. Fue una buena noche para nosotros. Creo que podemos ganarles de muchas maneras diferentes”.

Hostilidad en la bahía: el factor emocional

Como era de esperarse, la recepción para el jardinero de 33 años fue sumamente hostil. Judge fue abucheado desde la presentación de las alineaciones y en cada uno de sus turnos al bate. Para la fanaticada del Oracle Park, el nativo de California sigue siendo "el que se escapó", recordando la intensa persecución de los Gigantes durante la agencia libre de 2022 antes de que él optara por el contrato histórico de 360 millones de dólares con Nueva York.

Judge, quien brilló en la Universidad Estatal de Fresno y creció en el Valle Central, venía de una temporada 2025 de ensueño en la que lideró las Grandes Ligas con un promedio de .331, 53 cuadrangulares y 114 carreras impulsadas. Aunque este inicio de 2026 ha sido discreto, el historial del espigado bateador sugiere que es solo cuestión de tiempo para que el "Juez" recupere su mazo.