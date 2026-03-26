Dominio en la bahía: Los Yankees blanquean a los Gigantes en un estreno histórico

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Durante todo el invierno, el entorno de las Grandes Ligas cuestionó si los Yankees de Nueva York estaban simplemente repitiendo una fórmula agotada. En el Bronx, sin embargo, la continuidad se interpretó como una fortaleza. Con la base de la alineación que lideró las Mayores en carreras la temporada pasada y un cuerpo de lanzadores renovado, el equipo llegó a San Francisco con una misión clara: demostrar que su modelo sigue vigente.

La respuesta no pudo ser más contundente. En el partido inaugural de la temporada 2026, los "Bombarderos" exhibieron una ofensiva eléctrica y un pitcheo de élite para aplastar 7-0 a los Gigantes de San Francisco. La victoria tiene un tinte histórico: es la primera vez desde 1967 que la franquicia neoyorquina debuta con un blanqueo jugando como visitante.

El asalto temprano al Oracle Park

El destino del encuentro se selló temprano, específicamente en la segunda entrada. La ofensiva neoyorquina atacó sin piedad al derecho Logan Webb, fabricando un rally de cinco anotaciones que silenció a la fanaticada local. El golpe de gracia lo dio Trent Grisham con un triple remolcador de dos carreras que marcó el ritmo del episodio, seguido por un sencillo productor de Ryan McMahon que trajo dos más al plato.

La producción fue un esfuerzo colectivo. Además de Grisham y McMahon, quienes impulsaron dos carreras cada uno, figuras como Giancarlo Stanton, Jazz Chisholm Jr. y el panameño José Caballero aportaron su grano de arena para castigar a un Webb que permitió siete anotaciones en apenas cinco episodios.

Por su parte, el dominicano Rafael Devers debutó con un imparable en cuatro turnos, mientras que su compatriota Willy Adames se fue en blanco con un ponche.

Max Fried: Jerarquía en el montículo

Ante la ausencia de Gerrit Cole en el día inaugural, la responsabilidad recayó sobre los hombros del zurdo Max Fried. Aunque el inicio fue titubeante —otorgando un boleto de cuatro lanzamientos al venezolano Luis Arráez—, Fried recuperó la compostura de inmediato. Apoyado por la amplia ventaja, el zurdo trabajó con autoridad durante 6.1 entradas, permitiendo apenas dos hits y una base por bolas, mientras recetaba cuatro ponches.

El cierre del encuentro estuvo a cargo de Camilo Doval, quien retiró el noveno de forma perfecta para sellar la blanqueada.

Con esta joya, Fried se une a un selecto grupo de lanzadores de los Yankees que han lanzado al menos seis episodios en blanco en un "Opening Day" desde 1969, compartiendo honores con leyendas como Catfish Hunter (1977), Ron Guidry (1980), Rick Rhoden (1988) y David Cone (1996).

El récord negativo de Judge y el debut del ABS

A pesar del triunfo aplastante, la noche dejó un sabor amargo para el capitán yankee. Aaron Judge, el actual Jugador Más Valioso de la Liga Americana, vivió una jornada para el olvido al poncharse en sus cuatro turnos al bate. Según los registros de MLB.com, "El Juez" se convierte en el primer MVP reinante en la historia que se poncha cuatro veces en el juego inaugural de su equipo.

Más allá del marcador, el partido quedó marcado por el debut oficial del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS). La historia recordará que José Caballero fue el primer jugador en utilizar el sistema de desafíos en un juego de temporada regular. En la cuarta entrada, el infielder impugnó un strike cantado tras un envío de Webb; sin embargo, la tecnología Hawk-Eye confirmó la decisión inicial del árbitro, validando la precisión del sistema en su primera prueba de fuego.

Los Yankees han comenzado el 2026 con un golpe de autoridad. Si la fórmula era repetir el éxito, el primer examen ha sido aprobado con honores.