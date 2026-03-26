MLB

MLB: Luis Arráez inicia la temporada 2026 extendiendo su racha de imparables

Por

Theoscar Mogollón González
Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 11:03 pm

El grandeliga venezolano también se convirtió en el primer pelotero en embasarse esta temporada

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de la blanqueada que sufrieron los Gigantes de San Francisco por 7 a 0 ante los Yankees de Nueva York, la presencia de Luis Arráez no pasó inadvertida en este primer juego del Opening Day 2026 de las Grandes Ligas en el Oracle Park.

NOTAS RELACIONADAS

Y es que la Regadera comenzó su camino hacia un nuevo título de bateo con un sencillo, el cual sirvió además para extender su racha a 16 juegos con al menos un hit, tomando en cuenta los 15 con los que cerró la zafra anterior. Al final se fue de 3-1 con una base por bolas.

Arráez y su debut con los Gigantes

El primer turno de Luis Arráez con los Gigantes de San Francisco fue una lección de paciencia y buena vista, ya que dejó pasar los primeros cuatro envíos que estuvieron en zona mala para ganarse el boleto. Fue así como se convirtió en el primer bateador en alcanzar una base en esta campaña.

En sus dos siguientes apariciones en el plato, el venezolano falló con rodados hacia los lados de la primera base; en el tercero luego de un duelo intenso ante el abridor Max Fried; y luego en el quinto al segundo lanzamiento.

Ya en el octavo y con dos outs, Luis Arráez pescó un pitcheo fuera de la zona de strike para enviarlo hacia el jardín derecho y así sumar su primer imparable del año.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada México
Miércoles 25 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?