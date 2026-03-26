MLB: Luis Arráez inicia la temporada 2026 extendiendo su racha de imparables

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A pesar de la blanqueada que sufrieron los Gigantes de San Francisco por 7 a 0 ante los Yankees de Nueva York, la presencia de Luis Arráez no pasó inadvertida en este primer juego del Opening Day 2026 de las Grandes Ligas en el Oracle Park.

Y es que la Regadera comenzó su camino hacia un nuevo título de bateo con un sencillo, el cual sirvió además para extender su racha a 16 juegos con al menos un hit, tomando en cuenta los 15 con los que cerró la zafra anterior. Al final se fue de 3-1 con una base por bolas.

Arráez y su debut con los Gigantes

El primer turno de Luis Arráez con los Gigantes de San Francisco fue una lección de paciencia y buena vista, ya que dejó pasar los primeros cuatro envíos que estuvieron en zona mala para ganarse el boleto. Fue así como se convirtió en el primer bateador en alcanzar una base en esta campaña.

En sus dos siguientes apariciones en el plato, el venezolano falló con rodados hacia los lados de la primera base; en el tercero luego de un duelo intenso ante el abridor Max Fried; y luego en el quinto al segundo lanzamiento.

Ya en el octavo y con dos outs, Luis Arráez pescó un pitcheo fuera de la zona de strike para enviarlo hacia el jardín derecho y así sumar su primer imparable del año.