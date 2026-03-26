MLB: David Concepción le entregará el premio Luis Aparicio a Eugenio Suárez en el Opening Day

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Eugenio Suárez vivió otra grandiosa temporada en las Grandes Ligas en 2025, la cual lo llevó a ser galardonado con el premio Luis Aparicio y aunque no había tenido la oportunidad de recibirlo, la entrega se la hará una persona sumamente importante en la pelota venezolana.

Se trata del "Rey" David Concepción, quien afortunadamente sigue evolucionando en cuanto a su estado de salud se refiere y tendrá los honores de darle a "Bolibomba" la segunda estatuilla del legendario Aparicio en su trayectoria.

¿Cuándo le entregará David Concepción el premio a Eugenio Suárez?

Los Rojos de Cincinnati tendrán su primera serie en casa, a partir de este jueves, cuando reciban a los Medias Rojas de Boston en un duelo interliga en un Opening Day, que marcará el regreso de "Geno" al Great American Ball Park.

A su vez, también será entregado el premio Luis Aparicio por el mítico Concepción, según señaló el medio "Sport Venezuela", en lo que será una breve ceremonia previa a la voz de play ball.

Estos fueron los números de Eugenio Suárez en la campaña 2025 de la MLB:

J: 159

H: 134

2B: 28

3B: 0

HR: 49

CI: 118

CA: 91

K: 196

BB: 46

BR: 4

AVG: .228

OBP: .298

SLG: .526

OPS: 8.24.

El infielder venezolano fue el jugador latinoamericano con más cuadrangulares (49).

Lista histórica de ganadores del premio Luis Aparicio: