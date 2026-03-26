MLB: Juan Soto le responde publicación a los Yankees

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Lo que debía ser una celebración por el Día Inaugural se transformó rápidamente en un fenómeno viral tras un inesperado intercambio en redes sociales entre Juan Soto y su antiguo equipo, los Yankees de Nueva York.

La mecha se encendió cuando la organización del Bronx publicó su video promocional para la nueva campaña, desatando una controversia que deja ver la actual relación entre el jugador dominicano y la franquicia más ganadora de la historia.

El video de la discordia en el Bronx

En el material audiovisual compartido por los Yankees para motivar a su afición, se incluyó una secuencia que no pasó desapercibida: un ponche de Max Fried sobre Juan Soto durante la Serie del Subway del año pasado. En dicha imagen, Soto viste el uniforme de los Mets de Nueva York, equipo al que se unió tras su mediático paso por el Bronx. La elección de este clip en particular, en lugar de destacar las jugadas positivas del equipo actual, fue interpretada por muchos como una provocación directa hacia el jardinero estrella.

La respuesta de Soto no tardó en llegar. Desde su cuenta oficial, el pelotero comentó la publicación con una frase que se ha vuelto icónica en el argot digital: "Rent free" (viviendo gratis). Con estas palabras, el dominicano sugirió que, a pesar de haber transcurrido más de un año desde su salida, sigue ocupando un espacio en la mente de la directiva y el equipo creativo de los Yankees.