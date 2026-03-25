La era del "Ojo de Halcón": MLB estrena el sistema ABS en el inicio de la temporada

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Las Grandes Ligas han dado un paso histórico hacia la modernización del juego. Durante el encuentro inaugural entre los New York Yankees y los San Francisco Giants este miércoles por la noche, la oficina del comisionado puso en marcha de manera oficial el Sistema Automatizado de Bola-Strike (ABS), una herramienta que promete reducir las polémicas en el plato.

A diferencia de una automatización total, este modelo opera bajo un sistema de desafíos. El árbitro principal sigue cantando los lanzamientos de forma tradicional, pero tanto bateadores como lanzadores y receptores tienen la potestad de solicitar una revisión inmediata.

El proceso se apoya en una red de 12 cámaras Hawk-Eye distribuidas estratégicamente, las cuales determinan con precisión milimétrica si la pelota rozó o no la zona reglamentaria.

El éxito desde la caja de bateo

Los resultados obtenidos durante los entrenamientos de primavera sirven como un termómetro de lo que podemos esperar en esta campaña regular. En el apartado ofensivo, los Philadelphia Phillies demostraron tener el ojo más agudo de la liga, liderando con una tasa de éxito del 61% en sus reclamaciones. Detrás de ellos se situaron los Chicago Cubs con un sólido 60%, seguidos por los Boston Red Sox y los Seattle Mariners, ambos con un 54%.

En la otra cara de la moneda, equipos como los Texas Rangers y los Arizona Diamondbacks enfrentaron dificultades para descifrar la tecnología, registrando apenas un 33% de efectividad en sus retos ofensivos, una cifra que los coloca bajo la lupa estratégica para el inicio de abril.

Los muros defensivos y la eficacia del receptor

Donde realmente se ha visto una ventaja competitiva es en la fase defensiva. Los equipos han aprendido a utilizar el sistema para rescatar strikes que el ojo humano suele omitir. Los St. Louis Cardinals encabezaron este departamento con un impresionante 75% de efectividad en desafíos defensivos, seguidos de cerca por los Cincinnati Reds (71%) y los Cleveland Guardians (70%).

Este éxito defensivo no es casualidad; responde a la preparación de los receptores. Entre los nombres más destacados en la recepción, Pedro Pagés de los Cardinals brilló con una efectividad perfecta de 8 de 8 en retos solicitados. PJ Higgins (Cincinnati) y Jeferson Quero (Milwaukee) también mantuvieron registros impecables, consolidándose como piezas clave para sus cuerpos de lanzadores bajo este nuevo formato.

Balance general: ¿quién gana más retos?

Al analizar las cifras globales de la pretemporada, queda claro que la defensa lleva la delantera. Mientras que los bateadores lograron revertir el 46% de las 887 revisiones solicitadas, los equipos a la defensiva se impusieron en el 60% de sus 1,020 desafíos.

En términos de volumen absoluto, los New York Yankees se consagraron como la organización más efectiva de la MLB al sumar 54 desafíos ganados en total. Esta cifra contrasta drásticamente con los registros de los Arizona Diamondbacks, Los Angeles Dodgers y los New York Mets, quienes apenas pudieron validar 20 victorias cada uno en el uso del sistema.

Protagonistas individuales

En el plano individual, algunos jugadores han demostrado una adaptación casi inmediata. Christian Cairo, de los Philadelphia Phillies, se erigió como el bateador con mejor criterio al registrar un perfecto 4 de 4 en apelaciones. Por su parte, Willson Contreras, ahora con los Boston Red Sox, lideró en cantidad de aciertos con seis retos exitosos en siete intentos, demostrando que la veteranía y el conocimiento de la zona son fundamentales en esta nueva era tecnológica.

No obstante, no todos han encontrado el ritmo. Receptores como Austin Wynns de Oakland (0 de 7) y Payton Henry de los Yankees (1 de 9) enfrentarán el reto de ajustar sus percepciones para no desperdiciar las oportunidades de apelación que el equipo les confía en momentos críticos del juego.