MLB: Venezuela corta racha de abridores en Opening Day

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El Día Inaugural de las Grandes Ligas siempre ha sido una fecha sagrada para el beisbol venezolano. Durante décadas, sintonizar el primer juego de la temporada significaba, casi con seguridad, ver a un compatriota subirse a la loma para guiar el destino de su organización.

Sin embargo, este 2026 marca un punto de inflexión amargo: por segunda vez en lo que va de siglo, ningún lanzador nacido en nuestra tierra fue designado para abrir el telón de la Gran Carpa.

Esta ausencia no es un dato menor. Representa el cierre de un ciclo de recuperación que había intentado sostenerse tras el impacto de la pandemia y, sobre todo, invita a reflexionar sobre el relevo generacional en la posición de abridor, un rol donde Venezuela llegó a ser la potencia indiscutible del Caribe.

Dos décadas de dominio absoluto bajo el brazo de Santana y Hernández

Para entender la magnitud de este vacío, es necesario mirar hacia atrás. El dominio venezolano en los juegos de apertura comenzó a cimentarse en 2006, cuando Johan Santana y Carlos Zambrano establecieron una hegemonía que duró años. Entre 2006 y 2010, ver a este dúo dinámico era una garantía anual, sumando incluso a un joven Félix Hernández en 2009, año en el que el "Rey" inició su legendario reinado.

Félix Hernández se convirtió en el rostro del Opening Day para Venezuela. Desde 2011 hasta 2018, el derecho de los Marineros de Seattle fue el estandarte solitario o acompañado, logrando una racha de participaciones que parecía inalcanzable. En 2017, la representación alcanzó un pico histórico cuando tres lanzadores (Hernández, Jhoulys Chacín y Junior Guerra) tomaron la bola de forma simultánea para sus respectivos equipos.

El bache de la pandemia

La cadena histórica de 15 años consecutivos con presencia venezolana se rompió por primera vez en 2020. Aquella temporada, recortada y alterada por la crisis sanitaria del COVID-19, dejó a los aficionados del país con un sabor amargo. No obstante, el bache fue corto. En 2021, Germán Márquez retomó el testigo con los Rockies de Colorado, iniciando un nuevo periodo.

Entre 2022 y 2025, figuras como Eduardo Rodríguez, Pablo López, Jesús Luzardo y Martín Pérez mantuvieron la bandera en alto. El 2023 fue particularmente brillante, igualando el récord de tres abridores en una misma jornada inaugural. La consistencia de Pablo López en los últimos dos años hacía prever que la racha continuaría, pero su desafortunada lesión en su codo en su primera sesión de bullpen en los entrenamientos primaverales con los Mellizos de Minnesota, impidieron extender la seguidilla.

Seis abridores criollos en el roster inaugural

Para el Opening Day, Venezuela cuenta con la presencia de seis brazos abridores en los roster de sus respectivos equipos: