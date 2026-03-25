MLB: Siete equipos pagarán cifras millonarias por impuesto de lujo

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La Major League Baseball (MLB) ha definido las cuentas finales para las organizaciones que decidieron apostar fuerte por el talento en el mercado, superando los límites salariales establecidos en el actual convenio colectivo. Un total de siete franquicias deberán abonar el Impuesto de Equilibrio Competitivo, conocido popularmente como impuesto de lujo, tras exceder la nómina permitida durante la última campaña.

Este sistema, diseñado para frenar el gasto desmedido de los mercados más grandes y fomentar la paridad, arroja cifras que evidencian la brecha económica entre los contendientes al título. Los montos reflejan no solo el salario de los jugadores, sino también las penalizaciones acumuladas por ser infractores recurrentes del sistema.

Los Dodgers encabezan la factura histórica

Los Dodgers de Los Ángeles se mantienen como los líderes indiscutibles en inversión, pero también en penalizaciones. La organización californiana deberá pagar la suma de 142.4 millones de dólares. Este monto récord se explica por su permanencia constante por encima de los umbrales impositivos, lo que activa tasas de impuestos mucho más severas que las de un infractor de primer año.

Cerca de ellos, los Mets de Nueva York continúan bajo la gestión agresiva de su directiva, acumulando un pago de 111.8 millones de dólares. Ambas franquicias son las únicas que superan la barrera de los 100 millones de dólares en impuestos, una cifra que por sí sola supera la nómina completa de varios equipos de la liga.

¿Cómo funciona este impuesto y sus multas?

La MLB establece una cifra máxima que cada equipo puede gastar en los salarios de su roster de 40. Si la nómina total de un equipo se mantiene por debajo de los 244 millones, no paga nada adicional. En el momento en que un equipo se pasa de esa cifra, debe pagar un porcentaje sobre el dinero excedente. No se paga sobre toda la nómina, sino solo sobre la cantidad que "sobresale" del límite.

El sistema castiga más fuerte a quienes se pasan del límite varios años seguidos:

Primer año: Pagas el 20% sobre el excedente.

Segundo año consecutivo: Pagas el 30%.

Tercer año consecutivo o más: Pagas el 50%.

Si un equipo se excede por mucho (por ejemplo, más de 20, 40 o 60 millones por encima de los 244 millones base), se activan multas adicionales mucho más agresivas y, en casos extremos, el equipo pierde posiciones en el próximo Draft de novatos.

Fuente: Spotrac

El peso de las nóminas en el Este de la Americana y Nacional

Los Yankees de Nueva York ocupan el tercer lugar de esta lista con un pago de 64.9 millones de dólares. Aunque es una cifra considerable, se mantiene distante de los dos punteros. Por su parte, los Phillies de Filadelfia enfrentarán un cargo de 47.4 millones de dólares, consolidándose como uno de los equipos con mayor gasto operativo en la Liga Nacional.

Pagos menores para Padres y Medias Rojas

En el extremo inferior de los sancionados se encuentran los Padres de San Diego y los Medias Rojas de Boston. Los de California pagarán seis millones de dólares, una reducción importante respecto a periodos anteriores donde su gasto fue mucho mayor. Finalmente, los patirrojos cierran el grupo con apenas 2.8 millones de dólares, lo que indica un manejo de nómina mucho más ajustado al límite oficial de la MLB.