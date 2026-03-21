MLB: ¿Se aproxima un nuevo MVP para Venezuela en la temporada 2026?

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El béisbol venezolano ha vivido en los últimos años una etapa difícil de ignorar en las Grandes Ligas. Desde 2013, el protagonismo de los jugadores criollos ha sido constante, especialmente cuando se trata del premio al Jugador Más Valioso (MVP), un reconocimiento reservado para quienes marcan diferencia en cada temporada, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana.

Ese punto de partida tiene nombre propio: Miguel Cabrera. En 2013, el toletero maracayero volvió a demostrar su dominio absoluto con el bate y se quedó con el MVP de la Liga Americana. Su actuación no solo reafirmó su condición de estrella, sino que también colocó a Venezuela en el centro de la conversación beisbolera y no es para menos, gracias a toda su producción con el madero.

Venezuela - MVP

Con el paso de los años, otros talentos venezolanos mantuvieron esa presencia en la élite. En 2017, José Altuve firmó una campaña brillante que lo llevó a conquistar el MVP, destacando por su consistencia ofensiva y liderazgo dentro del terreno.

Más adelante, en 2023, Ronald Acuña Jr. elevó aún más el listón. Su temporada fue simplemente extraordinaria, combinando poder, velocidad y regularidad como pocos jugadores en la historia reciente. El reconocimiento como MVP de la Liga Nacional llegó de manera contundente, consolidándolo como una de las caras actuales del béisbol mundial.

Si bien no todos los años han tenido a un venezolano levantando el trofeo, la constante aparición de estos nombres en la conversación evidencia una tendencia clara. Además, todos han llegado con la particularidad de consagrarse tras una edición del Clásico Mundial de Béisbol.

Por lo tanto, existe una gran posibilidad de que un pelotero criollo se quede con los máximos honores como mejor pelotero de la campaña 2026, ya sea en el viejo o en el joven circuito.

Finalmente, este fenómeno no es producto del azar. Responde a una cultura beisbolera que caracteriza a Venezuela y al trabajo en ligas menores y al crecimiento de figuras que hoy sirven de inspiración en este deporte.