MLB: Chourio, Contreras y Zerpa vuelven a Milwaukee con la vibra de campeones del mundo

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Venezuela es campeona del mundo en beisbol, y los jugadores de la selección nacional no han dejado de gozarse ni por un segundo la que posiblemente sea la mayor gesta deportiva en la historia de nuestro país. En esta ocasión, los integrantes de Milwaukee, Jackson Chourio, William Contreras, Ángel Zerpa y el coordinador de campo, Néstor Corredor, han expresado su emoción en el campamento de su organización.

Los cuatro criollos se reincorporaron al Spring Training de Cerveceros este jueves 19 de marzo, todavía con la emoción del campeonato conseguido el pasado martes 17, cuando Venezuela derrotó a Estados Unidos en la gran final del Clásico Mundial de Beisbol.

Por supuesto, los venezolanos acapararon la atención en su reincorporación a los entrenamientos primaverales, y además, atendieron a MLB.com para dar sus impresiones sobre lo que vivieron durante un Clásico Mundial que quedará para la historia.

Milwaukee se pinta de tricolor

Aun vestidos con el uniforme de Venezuela, los criollos de Milwaukee aparecieron en el campamento primaveral de la organización, todavía emocionados por lo logrado. "Jugamos desde pequeños. Lo llevamos en la sangre. Escuchar el himno de Venezuela en Miami es algo realmente hermoso; sientes algo que no puedes explicar", dijo William Contreras, receptor del equipo.

Jackson Chourio también se mostró sumamente feliz, especialmente por el hecho de haber tenido a su familia presente en el loanDepot Park. "Sinceramente, es algo que siempre llevaremos con nosotros. Los aficionados son importantísimos para nosotros. Mi familia estaba allí, igual que la de William, y sé que ese recuerdo nos acompañará toda la vida", comentó el zuliano.

Ángel Zerpa resaltó el que para él fue el momento más emotivo de la noche: el himno nacional. "Ver cómo está el país ahora mismo, celebrando y emocionados... fue algo realmente maravilloso para nosotros ver a nuestro país tan feliz", expresó.

Finalmente, Néstor Corredor, con su medalla colgada en el cuello, declaró que la victoria superó con creces sus expectativas. "Ni siquiera se acercó a lo que esperaba. Fue muy emotivo, muy intenso. Mental y físicamente, uno termina cansado, pero valió la pena", sentenció.