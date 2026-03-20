Clásico Mundial de Beisbol

¡Este viernes 20 a las 4:00 p.m.! Extrainning mano a mano con Omar López

El manager campeón con Venezuela dará sus impresiones sobre todo lo ocurrido en Miami

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Meridiano

Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 01:47 pm
¡Este viernes 20 a las 4:00 p.m.! Extrainning mano a mano con Omar López
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Hoy, a las 4:00 p. m., tendremos un programa especial que todo fanático del béisbol debe sintonizar. Contaremos con la presencia de Omar López, una de las figuras más respetadas y con mayor trayectoria en los diamantes y que viene de ser campeón con Venezuela en el Clásico Mundial. 

Acompáñanos para conocer de primera mano sus impresiones, análisis y las historias que solo un protagonista de su calibre puede ofrecer. Será una hora cargada de información exclusiva y debate de alto nivel.

Detalles del programa:

  • Invitado: Omar López.

  • Hora: 4:00 PM (Hoy).

  • Programa: Extrainning.

¡Sintoniza y forma parte de la conversación! 

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