¡Este viernes 20 a las 4:00 p.m.! Extrainning mano a mano con Omar López

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Hoy, a las 4:00 p. m., tendremos un programa especial que todo fanático del béisbol debe sintonizar. Contaremos con la presencia de Omar López, una de las figuras más respetadas y con mayor trayectoria en los diamantes y que viene de ser campeón con Venezuela en el Clásico Mundial.

Acompáñanos para conocer de primera mano sus impresiones, análisis y las historias que solo un protagonista de su calibre puede ofrecer. Será una hora cargada de información exclusiva y debate de alto nivel.

Detalles del programa:

Invitado: Omar López.

Hora: 4:00 PM (Hoy).

Programa: Extrainning.

¡Sintoniza y forma parte de la conversación!