Movimientos en Hinava: Así queda la tercera válida tras el retiro de la yegua de este entrenador profesional

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La expectativa crece en el óvalo de Carabobo. Este sábado 21 de marzo, la afición hípica disfrutará de una cartelera de ocho competencias que promete adrenalina pura, con el Clásico Alcaldía Bolivariana como plato fuerte de la séptima reunión.

Sin embargo, los planes de los apostadores sufrieron un ajuste de última hora tras el anuncio oficial del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) la mañana de este viernes 20 de marzo.

Tía Felipa: Retiro 5y6 Hinava Datos Hípicos

La quinta competencia, correspondiente a la tercera válida para el 5y6, no estará en la acción Tía Felipa, una corredora que estaba inscrita para el lote de yeguas de tres y más años ganadoras de dos carrerss (a excepción de carreras de reclamo)para el recorrido de 1.100 metros.

En su actuación más reciente, La zaina que, saltaría desde el puesto de pista 4 bajo la conducción del jinete Hemirxon Medina y el entrenamiento de José Jaramillo finalizó en la quinta posición a seis cuerpos de la ganadora Rochy.

Motivo del retiro: Tía Felipa Hivava

A través de sus plataformas digitales, el INH confirmó que el motivo del retiro de Tía Felipa es por Claudicación del Miembro Anterior Derecho. Esta lesión impide que la pupila de Jaramillo mantenga sus condiciones óptimas para la alta competencia.

El retiro de Tía Felipa no es la única novedad de la semana. Su nombre se suma a una lista de retiros que ya incluye a los ejemplares:

Persuasión.

La Bastilla.

The Braves.

A pesar de estas bajas, la séptima reunión de la temporada mantiene su atractivo para el público carabobeño, que buscará acertar los seis de la fama en una tarde que prometerá dividendos interesantes.