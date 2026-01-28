Hemirxon Medina asegura: "Vamos a estar decidiendo con estos dos caballos el día domingo"

Suscríbete a nuestros canales

El jinete profesional Hemirxon Medina dice presente en el hipódromo La Rinconada, para participar en la quinta reunión el día domingo 1ro de febrero.

En horas de la mañana de este miércoles 28 de enero, el joven látigo falconiano conversó en entrevista el medio web de Meridiano acerca de sus tres compromisos para la jornada dominical.

Entrevista en vivo: Jinete compromisos R05 La Rinconada

Saludos Hemirxon, gracias por entrevistarte. Comienzas tus compromisos con la tercera carrera del ciclo no válido con el ejemplar Mr. Bárbaro por Luis Peraza.

-Un caballo que tuve la oportunidad de montarlo el año pasado. Apenas era dosañero. Ahora está un poco más maduro. Lo hace muy bien. Lo tengo en buen concepto y espero estar decidiendo esta carrera con el caballo con el favor de Dios.

A la altura de la cuarta carrera repite en la monta del cuatroañero Tío Carlitos, entrenado por Rubén Lanz.

-Un caballo que de verdad lo conozco a la perfección. En su última carrera, el caballo tuvo un inconveniente con su Gríngola. Ahora va a un tiro que es favorecido y en el nombre de Dios espero estar en ganancia, pues le tengo mucho aprecio y es un gran caballo que está para hacer muy buenas cosas.

Culminas tus compromisos en la tercera válida para el juego del 5y6 Nacional con el ejemplar Time Report, preparado por Ismael Martínez.

-Estoy agradecido con las conexiones por esta oportunidad, agradecido con su entrenador y su propietario. Todas las corren bien. La competencia es fuerte, pero es un caballo que se debe respetar. Siempre está marcando y espero hacer una buena competencia con este ejemplar Dios mediante.