Luz verde para el primer domingo de febrero: Diez desafíos buscan protagonistas en La Rinconada

El Hipódromo La Rinconada se prepara para recibir el primer domingo de febrero con la quinta reunión oficial de la temporada. Esta jornada de actividades en el majestuoso óvalo de Coche forma parte integral del calendario hípico nacional y marca la continuidad del primer meeting del año.

Tras el anuncio oficial por parte del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) este lunes 26 de enero, la afición ya conoce la estructura del programa. La cartelera consta de diez competencias, todas de carácter común, por lo cual no figuran pruebas selectivas en el cronograma de este fin de semana. La acción en la arena iniciará puntualmente a la 1:30 de la tarde del domingo 1 de febrero.

Apuestas hípicas: Inscritos de La Rinconada Carreras

A la altura de la segunda carrera de la tarde se presenta una de las dos pruebas más rentadas del ciclo de las no válidas, para esta ocasión seis participantes se darán de la partida en una carrera especial para yeguas nacionales e importadas de tres, debutantes o no ganadoras con la presencia de Reysgar (01), Paraguanera (02), Torrestrella (03), Abusiva (04), Madame Karina (05), y cierra la yegua Arantza Victoria (06). La carrera se disputará en distancia de 1.300 metros con una bolsa a repartir adicional especial de $33.800.

Otra de las pruebas de peso en distancia de 1.300 metros es la que se llevará a cabo en la tercera de las no válidas, para esta ocasión siete ejemplares nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores. Los participantes son: El Yeti (01), Alkalino (02), Chamuel (03), Magabure (USA) (04), Doctor Rodilla (05), White Comander (USA) (06) y Mr. Barbaro (07), hora de salida 2:20 pm.

5y6 nacional: La Rinconada

El juego de las mayorías iniciará formalmente en la quinta competencia de la tarde, lo cual brinda a los apostadores una nueva oportunidad de obtener dividendos atractivos a través del sistema de apuestas con mayor tradición en Venezuela.

Esta nueva jornada llega precedida por un éxito económico rotundo. La recaudación previa alcanzó la cifra de Bs 220.996.160,00, monto que superó con amplitud los registros de la primera fecha de la temporada. El crecimiento constante en las cifras viene hacer una respuesta lógica al respaldo incondicional de la fanaticada, cuyo apoyo consolida al 5y6 como el motor principal de la actividad hípica en el país.

Meeting de jinetes y entrenadores - tercera fecha - La Rinconada

La disputa por el primer meeting del año mantiene una intensidad absoluta en el óvalo de Coche. En el departamento de los entrenadores, Riccardo D’Angelo y Humberto Correia copan la escena principal; ambos profesionales comparten la cima de la tabla con un total de cinco triunfos por bando tras cumplirse las primeras cuatro reuniones.

Asimismo, la competitividad entre los profesionales del látigo se hace presente en cada competencia. Hasta la fecha, la estadística de jinetes registra un empate en el liderato entre el argentino Juan Pablo Paoloni y el criollo Francisco Quevedo, quienes acumulan cuatro victorias cada uno.

Sin embargo, destaca la particularidad de Paoloni, quien cumplió con sus compromisos en calidad de invitado y no registra nuevas firmas de montas en los programas recientes de La Rinconada. Esta situación deja el camino despejado para que Quevedo intente consolidar su dominio en solitario durante las próximas jornadas.

Entrenador de regreso para la reunión 05

La presencia de Oscar Manuel González en los llamados de esta semana en La Rinconada resalta por su sólido palmarés internacional. Con un total de 206 visitas al recinto de ganadores en hipódromos estadounidenses, González demostró su capacidad profesional en un total de 1.550 compromisos. Su balance global incluye más de cinco millones de dólares en premios, cifras que ahora pondrá a prueba en el patio local con el debut de sus primeros cuatro pupilos en la presente temporada.