Atención: En la carrera de los acumulados del 5y6 se presenta el retiro de uno de los ejemplares más veloces

La duodécima reunión del 2026 inicia el domingo 15 de marzo en las instalaciones del hipódromo La Rinconada, con una programación de 13 carreras con cuatro pruebas selectivas.

Rey Enigma: Retiro 5y6 La Rinconada

En horas de la tarde de este jueves 12 de marzo, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la información del retiro de un nuevo ejemplar que no participará en la sexta válida para el juego del 5y6 Nacional.

Se trata de Rey Enigma (número 9) que estaba inscrito en esta válida conocida como la carrera de los acumulados para el juego de las mayorías en lo que respecta al lote de caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de una y dos carreras, en distancia de 1.100 metros.

El ejemplar tordillo era montado por el aprendiz Omar Rivas y la presentaba Fernando Parilli Araujo.

A su vez, el nacido y criado en el Haras Luisana, venía de llegar en la décima posición del día 22 de febrero del presente año a 22 cuerpos del ganador Freites Pe.

Motivo del Retiro: La Rinconada

Mediante la información del INH publicada este mismo jueves 12 de marzo, Rey Enigma quedó retirado por Leucocitosis. Con este retiro se suma al retiro de Pompeyo, Bella Catira y Ekati King (USA).