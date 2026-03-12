Hipismo

Atención: En la carrera de los acumulados del 5y6 se presenta el retiro de uno de los ejemplares más veloces

Contaba con la monta del aprendiz Omar Rivas.

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 07:17 pm
Foto: José Antonio Aray.
La duodécima reunión del 2026 inicia el domingo 15 de marzo en las instalaciones del hipódromo La Rinconada, con una programación de 13 carreras con cuatro pruebas selectivas.

En horas de la tarde de este jueves 12 de marzo, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la información del retiro de un nuevo ejemplar que no participará en la sexta válida para el juego del 5y6 Nacional.

Se trata de Rey Enigma (número 9) que estaba inscrito en esta válida conocida como la carrera de los acumulados para el juego de las mayorías en lo que respecta al lote de caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de una y dos carreras, en distancia de 1.100 metros.

El ejemplar tordillo era montado por el aprendiz Omar Rivas y la presentaba Fernando Parilli Araujo.

A su vez, el nacido y criado en el Haras Luisana, venía de llegar en la décima posición del día 22 de febrero del presente año a 22 cuerpos del ganador Freites Pe.

Motivo del Retiro: La Rinconada

Mediante la información del INH publicada este mismo jueves 12 de marzo, Rey Enigma quedó retirado por Leucocitosis. Con este retiro se suma al retiro de Pompeyo, Bella Catira y Ekati King (USA).

 

Jueves 12 de Marzo de 2026
Hipismo

