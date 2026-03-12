Irad Ortiz Jr. trasladado al hospital tras sufrir una caída en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este jueves 12 de marzo en el hipódromo de Gulfstream Park, compuesta por diez competencias, se desarrollaba con normalidad como parte del Championship Meet 2025-2026. Sin embargo, la programación se vio empañada por un percance en la quinta carrera del día.

El campeón puertorriqueño Irad Ortiz Jr. protagonizó un episodio alarmante al caer de su conducida, A Moment a Love, luego de que la potranca se fuera contra la baranda interna de la pista de grama en el circuito de Hallandale Beach.

Estado de salud y reportes desde la pista

En la competencia, un Maiden Optional Claiming de $50,000, Ortiz Jr. partía desde el puesto 1 con la ejemplar de tres años del establo de Carlos David. Momentos después de la largada, la potranca perdió el control y provocó la caída del jinete, quien fue atendido de inmediato por el cuerpo de paramédicos del óvalo.

Según los reportes de Caton Bredar (FanDuel TV) y Mike Welsch (Daily Racing Form), el fusta manifestaba dolor en la zona de la cadera, motivo por el cual fue trasladado al Aventura Hospital para una evaluación radiológica y médica profunda.

A pesar del fuerte impacto, Bredar informó que Ortiz Jr. se mantuvo consciente en todo momento y respondió con claridad a las preguntas del personal de emergencias. Como consecuencia lógica, todas sus montas restantes para el resto de la tarde fueron sustituidas.

Incertidumbre de cara al fin de semana

A la espera de un parte médico oficial, la comunidad hípica permanece atenta, ya que Irad tiene compromisos de alto perfil este sábado en la jornada del Virginia Derby en Colonial Downs. La evolución de su estado físico determinará si el "Orgullo de Trujillo Alto" podrá cumplir con sus responsabilidades tanto en Florida como en su viaje programado a Virginia.