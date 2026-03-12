Actriz venezolana reveló por qué no quiere ser madre

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Marisa Román sostuvo una entrevista con Viviana Gibelli hablando de su vida, carrera, los años que estuvo en Buenos Aires, Argentina, y por qué no ha sido madre a sus ya 44 años.

Marisa clara en su decisión

La belleza que participó en la recordada novela “Cosita Rica” con el doble personaje de Verónica y María Suspiro, destacó que no todas las mujeres tienen que ser madres de la manera convencional.

Aseveró que existen muchas maneras de ser mamá como tía, madrina y madrasta, en especial está última la cual le gustaría experimentar en algún momento de su vida.

“Soy una gran tía y tengo amigas que tiene hijos, así que es un rol que me gusta muchísimo. Nunca he sentido la necesidad de ser madre desde lo biológico, existe mucho mandato social con el tema y sobre el reloj biológico, pero es algo que pasa”, aseveró.

Destacó que muchas personas siempre están con la presión de la congelación de óvulos, pero pudo callar todas esas voces y entender cuál era la suya, el no ser madre.

Procrear en pareja

La artista destacó que ser madre es también crear un proyecto de pareja exitoso, situación que no le pasa ya que se encuentra soltera.

“Nunca me he visto siendo mamá soltera, aunque lo he visto en amigas cercanas, decidí no elegirlo para mí”, expresó.